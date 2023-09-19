累計接單逾2,500張 全新NISSAN X-TRAIL輕油電104.9萬起風雲上市

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抓緊中型運動休旅強烈需求，裕隆日產汽車今天（9/19)宣布，全新改款NISSAN X-TRAIL輕油電正式上市，秉持「技術日產」造車理念，搭載三大新科技「VC-TURBO可變壓縮比引擎」、「輕油電動力系統」及「ProPILOT 智行安全系統」；兩大新亮點「全方位安全守護」與「極智座艙的頂級享受」，運用嶄新技術、堅實鋼材與卓越的造車工藝，讓X-TRAIL輕油電兼具安全、動力、科技與享受，樹立新世代休旅典範，開啟國產休旅新紀元。

NISSAN X-TRAIL 輕油電自8月2日預售以來，消費者反應熱烈，累積接單已超過2,500張！為感謝消費者支持與肯定，裕隆日產將增加車輛供應數量滿足顧客交車需求；X-TRAIL輕油電正式售價相較預售價優惠1至2萬元，「經典版」正式售價104.9萬元起、「領航版」正式售價115.9萬元起、「旗艦版」正式售價122.9萬元起，自即日起至10月31日再加碼提供「早鳥5大好禮」，最高總價值達9萬元。

裕隆日產汽車今(19)日宣布，引頸期盼的全新世代NISSAN X-TRAIL輕油電正式上市，自8月2日預售以來，消費者反應熱烈，累積接單已超過2,500張，為感謝消費者支持與肯定，裕隆日產將增加車輛供應數量滿足顧客交車需求；X-TRAIL輕油電正式售價相較預售價優惠1至2萬元，「經典版」正式售價104.9萬元起、「領航版」正式售價115.9萬元起、「旗艦版」正式售價122.9萬元起，「旗艦版」同時提供1.5萬元加價升級雙色外裝，包含黑頂原力灰及黑頂極幻白2種雙色車色，打造懸浮式車頂，創造自我風格。

為感謝消費者對NISSAN X-TRAIL輕油電的支持與肯定，即日起至10月31日止前完成下訂與領牌程序，即可享「早鳥5大好禮」，最高總價值高達90,000元。

全新世代NISSAN X-TRAIL輕油電以「技術日產」為設計核心，搭載三大新科技：

【新科技一】「VC-TURBO可變壓縮比引擎」，榮獲2022年WardsAuto十大最佳引擎與動力系統大獎的1.5升可變壓縮比引擎(註4)，創造出傲視同級的204匹馬力與30.6公斤米扭力，相較前代車型馬力提升20%，扭力提升28% ，動力系統大進化。

【新科技二】「輕油電動力系統」，透過能量回收與電力輔助，帶給顧客高效節能、充沛動力二大優點，讓怠速時更省油，起步時快人一步，造就同級最佳 16km/L油耗表現，較前代車型節省30%！降低行駛成本並有助於減少空氣污染和溫室氣體排放，輕油電技術更可以透過電動馬達提供額外的動力輸出，提高加速性能，讓動力與油耗不再是天秤的兩端。

【新科技三】「ProPILOT智行安全系統」，提供更人性化的智駕輔助配備，時刻偵測環境動態，即時傳送安全情報，包含ICC智慧型全速域定速控制系統、TJP交通壅堵輔助系統及LKA車道維持系統等科技，並搭載 NISSAN 獨家 AI 智能駕駛輔助系統、PFCW超視距車輛追撞警示系統、RR-AEB後方緊急煞車系統，達成超越Level 2的安全等級，帶給車主安心舒適的駕馭體驗。

NISSAN X-TRAIL輕油電擁有兩大新亮點！其一，NISSAN X-TRAIL輕油電提供全方位的安全防護，以TNCAP五星為開發目標，全車50%採用高剛性鋼材，最高採用 1,500Mpa鋼材，車身鈑件、懸吊支臂與防撞樑更使用高成本鋁合金材質，讓車內安全更提升；其二，NISSAN X-TRAIL輕油電透過數位座艙中「12.3吋數位儀錶板」、「12.3吋數位影音主機」與「10.8吋數位抬頭顯示器」三大螢幕，打造車室嶄新科技氛圍，同時搭載豪華品牌同等級的雙層隔音玻璃、全車靜音工程、BOSE Premium Sound音響系統等配備。

裕隆日產秉持「技術日產」造車理念，運用嶄新技術、堅實鋼材與卓越的造車工藝，提供消費者極智的駕馭體驗，讓X-TRAIL輕油電成為真正符合顧客期待之「新世代」休旅。

為感謝消費者對全新世代NISSAN X-TRAIL輕油電的支持與肯定，並為提供消費者多元用車需求，同步推出客車規格，採接訂生產；自即日起至10月31日止前完成下訂與領牌程序，再加碼推出「早鳥5大好禮」，最高總價值達90,000元，包含 2萬元配件金、高額低利率輕鬆購車專案、旗艦版免費升級運動化套件、X-TRAIL輕油電專屬88無限里程延長保固，輕油電系統鋰電池8年或16萬公里延長保固！