澳盛銀估台灣出口年底好轉 央行政策利率沒必要調整

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出口拖累台灣今年經濟成長動能，澳盛銀行大中華經濟研究團隊19日表示，估計台灣的出口表現，尤其是電子相關產品的出口已接近觸底。 預計到今年底，單月的出口增長將轉為正值。

澳盛銀指出，8月台灣出口年減9.3％，為2022年9月以來最慢的收縮速度，資訊通訊和視聽產品正在緩慢復甦。台灣出口向來為亞洲電子產品供𦂥的領頭羊，根據目前的趨勢分析，出口訂單的增長可能會在9月和12月，而新型消費性電子產品的季節性推出也有助於電子產品出口。

澳盛銀估測，出口對台灣GDP的正貢獻，將在2024年呈現穩定，澳盛銀目前估測台灣2024年經濟成長率3.3％，淨出口貢獻將達到1.9個百分點。

對於台灣2023年經濟成長率的預測，澳盛銀原訂1.4％，已低於主計總處1.61％的估值。澳盛銀團隊指出，由於淨出口持續不佳，使得GDP年增縮減0.3個百分點，估計全年GDP年增率會進一步減少到1.1％，目前看來就靠私人消費和極具彈性的勞動力市場加以支持。

經濟成長動能是中央銀行最新貨幣政策研議的考量因素之一，此外則是消費者物價指數CPI，即通膨率。澳盛銀團隊指出，除非天氣因素導致CPI 通膨出現一次性飆升，否則物價壓力正在緩解，核心CPI 年增率已從1月份的3％降至8月份的2.6％。

中央銀行21日將舉行第三季理監事聯席會議，澳盛銀經濟研究團隊認為，根據各項總體經濟數據，央行將沒有必要調整利率政策，而且估計到今年底都不會調整，政策利率之重貼現率維持在 1.875％ 不變。