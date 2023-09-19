體檢確認不再「因雨上浮」 楊梅公所新大樓10／2啟用

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桃園市楊梅區公所原廳舍因已使用60多年，建物老舊且耐震係數不足等安全堪慮，經多方協調，新行政大樓興建工程於2019年5月原地重建，現行政大樓已完 工驗收，預定於9月30日、10月1日執行辦公廳舍搬遷作業，10月2日正式遷回辦公。

2021年盧碧颱風強降雨湧入楊梅區公所工程基地下方地下水層，雖未導致淹水，但使整體結構隨地下水位上浮、傾斜，後續經重量加壓，增設79個地錨與2座抽水井，並請專家團隊測試無虞，先前遇多次強降雨也未再上浮。市府也委託第三方單位桃園土木技師工會鑑定，確認工程結構無安全疑慮。

楊梅區公所說明，新行政大樓工程總經費約9億294萬元，其中內政部補助1億元，交通部公路總局補助1億1373萬元；為一棟地下3層樓、地上6層樓建築，因地形高低落差關係，打造雙層入口，1樓主要出入口位於大成路，2樓主要出入口位於中山路，汽機車出入口則設於梅山東街側；整棟建築以深淺灰色系列材料為主軸， 搭配具溫暖感受的清水紅磚牆，融入智慧綠建築及公共美學打造而成。

楊梅區公所指出，新行政大樓不管在內外空間，都展現公所以客為尊、視民如親的一面，在外部空間，因退縮留有大幅廣場空間，方便民眾行走、休憩與散步；內部空間地下1至3樓主要為汽車停車場，不但民眾洽公更便利，鄰近商圈市場也有更充裕停車空間；地上1至3樓為主要辦公及洽公空間，4樓則有社會局家庭服務中心、環境稽查大隊楊梅區中隊及楊梅區調解委員會，5樓有會議室及可容納約450人的活動中心。

楊梅區公所表示，新行政大樓落成啟用，市場老街記憶與新建築融合，伴隨楊梅人口逐年增長，已然展開嶄新一面，公所提供舒適友善環境，兼顧便利快速的服務，公所服務電話代表號不變，仍為（03）478-3683，並預定於10月20日上午9時辦理桃園市楊梅區公所新建行政大樓啟用典禮，屆時歡迎市民朋友共襄盛舉。