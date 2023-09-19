網紅搞不清楚菜單還公審店家 反遭網友炎上罵奧客

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位在彰化縣田中鎮火車站前一家經營20多年的羊肉羹、魷魚羹店，日前遭一名自稱美食家的網紅開直播闖入，疑似搞不清楚菜單想點「肉羹」，因此與老闆娘發生口角還公審店家，不料此行為慘遭「爆料公社」網友撻伐痛批「奧客」；當地民眾表示，從小吃到大就只賣羊肉羹、魷魚羹，認為現在的網紅素質很差，抹黑店家。

這起事件發生在2天前的晚上，該自稱美食家的網紅以「夜遊田中市區有什麼好吃的」為題開啟直播，過程中到訪該羊肉羹店，該網紅詢問老闆娘是否有「肉羹麵」，但老闆娘回應說，只有羊肉跟魷魚，沒有肉羹，肉羹是豬肉的，要求網紅自己看菜單。

沒想到事後該名網紅離開店家後，竟在直播抹黑老闆娘，說他長這麼大第一次被人說不認識字，引來網友不滿，將其直播剪輯貼在爆料公社上，吸引大批網友撻伐，認為在欺負老闆娘。

網友將直播放到臉書爆料公社，吸引上千網友按讚，不少網友支持留言「謝謝老闆娘趕跑YT寄生蟲」、「拒絕自稱網紅的白同學」、「感謝霸氣老闆娘讓沒水準兼沒衛生的亡紅吃羹，已圈粉」，還有人說「竟敢讓我們嘉義大網紅白童鞋吃鱉，老闆一定是大拇指的啦」。

記者實際走訪店家，但當事老闆娘不在，員工低調表示她在這邊工作10餘年了，從來沒有賣過肉羹，就只有賣羊肉羹、魷魚羹，菜單上寫得清清楚楚的，不曉得有什麼看不懂的，事後也沒有聽老闆娘提起這件事，但確實有很多人來關心。

店員說，我們鄉下小店經營小本生意，還來找麻煩真的很沒意思，老闆娘比較直爽，有時候客人多一急，確實會比較不客氣，當然奧客也是很多，也希望大家能夠互相體諒。