汽車改裝車燈界APPLE！巨鎧創新板10月掛牌 拚3年達營收50億

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國內全LED車燈之改裝精品設計製造廠巨鎧精密（2254）即將於10月中下旬掛牌上市，為今年第一家創新板上市送件掛牌的公司，董事長吳柏樺表示，看好美國汽車改裝品市場規模逐年提升，隨新產品上市，再加上新廠產能陸續開出，將力拚三年達到營收50億元。

巨鎧成立於2013年9月14日，早期以生產製造汽車水箱蓋、油箱蓋類產品並外銷美洲為主，與美國售後維修養護之非原廠零件大廠成為長期合作夥伴後，多年來致力於汽車改裝部品市場之LED汽車頭燈、尾燈、外觀零組件及塑膠裝飾件等之設計研發、製造及銷售業務等。

巨鎧表示，公司專注於改裝車部品市場多年，擁有完整配備之實驗室及配光室，量產前達所有需要之檢驗及測試要求，因此累積眾多生產模具量且各車款產品線齊全，擁有豐富的經驗及實績，其技術及專利量能已臻成熟，並已快速掌握市場先機，持續開發多項領先市場之創意產品，因此亦有「汽車改裝車燈界的APPLE」之稱。

由於產業市場進入門檻高，吳柏樺指出，巨鎧處於成長階段，經營策略係以拓展市場規模為優先，且主打銷售之車燈車款多為北美改裝車市場熱門皮卡車款，迅速帶動銷售量成長並擴大市場規模，獲得市場及客戶認同。

巨鎧於2021年營收11.6億元，毛利率38.36％，稅後純益2.51億元，創歷史新高。但受高通膨壓力延續所影響，市場終端消費力道受通膨壓抑，使下游客戶對備貨量仍較為保守，使得從2022年下半年起營運低迷不振，今年上半年營收2.4億元，每股虧損0.32元。

不過，隨著公司持續投入新產品研發，如商用卡車車燈及特殊造型頭燈等，業績自2023年下半年起逐步回穩，進入下半年銷售旺季，8月營收8800萬元左右，較去年同期增加47％，重回成長力道，隨後續新品上市及新客戶加入，未來成長潛力尚屬可期。

巨鎧產品上市前均取得當地國際認證及專利，截至今年6月30日止，國內外有效設計專利高達700多件，且2021年及2022年申請我國設計專利分別為109件及66件，分別為國內企業設計專利申請量之第一名及第二名。

由於美國對於自行改裝車體零組件風氣十分盛行，吳柏樺表示，根據SEMA 研究報告顯示，美國改裝市場規模於2022年達518億美元，其中2022年含頭、尾燈及外部照明燈飾等外觀燈飾改裝約為22.3億美元，約占美國改裝市場之4.31％，展望2023年，雖預期整體消費可能因美國持續性高通膨之壓力延續有所影響，惟車用改裝部品市場規模應可微幅成長至523億美元，而2026年將達583億美元，將有助於推升巨鎧業績成長。