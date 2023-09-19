史上最多！新光盃魔術方塊大賽人數 刷新台灣紀錄

魔術方塊被視為世界三大智力遊戲之一，對邏輯思考及腦力發展有絕對的助益；新光金控(2888)子公司新光人壽長期推廣魔術方塊，連續六年舉辦「新光盃魔術方塊大賽」，今年適逢新壽60周年，除擴大舉辦賽事，將參賽人數一舉拉升至台灣魔術方塊史上最多的550位，本屆賽事更首次引進WCA國際認證，每位參賽者的比賽成績皆可列入世界所有WCA比賽的排名，為魔術方塊玩家提供一個腦力激盪、良性競爭的平台。

魔術方塊即使在3C產品當道的時代，全球依舊有許多忠實玩家，為解決台灣賽事每次開放報名即秒殺的問題，今年新光盃魔術方塊大賽一舉將參賽人數推升至550人，本屆賽事最小的選手僅6歲，最大為55歲，年齡橫跨少年、青壯世代同場較勁。

由於引進WCA國際賽事認證，吸引來自美國、新加坡、馬來西亞、德國、韓國及中國、香港、澳門等眾多國際好手共襄盛舉，希望透過企業支持，讓魔術方塊愛好者有挑戰自我、探索興趣的舞台。

今年「新光盃魔術方塊大賽」所引進的WCA國際賽事認證，是世界魔術方塊競技領域中最具公信力的比賽認證，讓世界各地所舉辦的魔術方塊比賽在WCA的監督下，依照制定的正式競賽規則與模式進行，確保每一位參賽者皆以相同的條件與基準進行比賽，最終成績得以與全世界所有WCA認證賽事的參賽者成績進行排名，可謂國際魔術方塊競技中最具權威的認證機構。 學習魔術方塊的過程中，可幫助孩童鍛鍊大腦及手眼協調性，對於訓練記憶力、判斷力、觀察力等都有莫大幫助，孩童也能從中獲得更多自信。2022年新光盃與台灣魔術方塊協會帶著魔術方塊及專業師資，前進4所偏鄉小學，為孩童培養可激發創意、強化邏輯的良好休閒嗜好，今年新光人壽也將持續走入偏鄉，進行魔術方塊教學，期盼一步步激發孩童的智慧與潛能，翻轉偏鄉教育，讓孩子感受魔術方塊的魅力，「轉」出成長新契機。 新光人壽深耕台灣60年，善盡企業社會責任，長期提供各世代圓夢的舞台，鼓勵各世代多元嘗試，激發不同的天賦和才能，從而適性發展，除了新光盃魔術方塊大賽，還有每年備受期待的新光盃熱門街舞大賽、新光全國繪畫比賽、新光電競親子營等，以豐富活動促進社會共融，連續23年榮獲「保險信望愛-最佳社會責任獎」，未來將持續發揮影響力，落實「有光在，實現每個期待」的企業精神。