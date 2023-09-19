二林中秋晚會湧入500人 歡笑聲中認識食農教育

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下周就是中秋佳節，二林鎮公所及二林鎮農會提前於昨（18）晚共同於二林文化教育園區舉辦中秋聯歡晚會，現場湧入500人與會同歡，現場不僅有美味佳餚和許多精采好禮，整體活動更因縣長王惠美的到來，讓現場氣氛嗨到最高點。

值得一提的是，活動進行時，立富畜牧場也憑藉實務經驗帶來的現代化養豬場形象傳遞知識內容，讓民眾能進一步對豬隻飼養環境和現代化養豬場有所認知，期盼全民能透過這樣的食農教育，親自了解養豬產業的整體改變，進而扭轉對於傳統畜牧產業的刻板印象。

由二林鎮公所及二林鎮農會攜手舉辦的中秋晚會，現場湧入近500人，為近年來人數最多、活動滿意度最高的中秋盛宴，現場除有精彩的社區團隊表演、緊張刺激的好禮摸彩，以及立富畜牧場提供的烤大豬之外，更是嘉賓雲集，包含彰化縣長王惠美、二林鎮長蔡詩傑、二林鎮民代表會主席許秀治、二林鎮農會理事長莊萬恭、常務監事陳光輝、總幹事邱士平，以及立委謝衣鳳、縣議員陳一惇等人均到場同歡。

王惠美致詞時也特別談到，今年是彰化縣建縣300周年紀念，未來會有一系列活動陸續推出，希望現場民眾都能踴躍支持參與。整體活動直到晚間八點半人潮才逐漸散去。

在地深耕近20年的立富畜牧場，也帶來現代化養豬場設備介紹及形象傳遞知識內容。立富負責人劉芸富表示，在農業部和彰化縣政府的輔導下，立富採取現代化養豬、跳脫過去人們對於養豬場的刻板印象，「我們採用智慧化遠端操控設備，透過現代化畜舍的改建，逐漸轉型達到環保衛生、無菌無臭、永續綠能的新經營模式，透過這種方式所產銷的台灣在地彰化健康豬，更是縣府認證，品質有保證，風味更是令人拍案叫絕！」

劉芸富強調，「未來我們持續供應優質國產的彰化健康豬之外，希望我們的養豬場也會是左鄰右舍的好鄰居！」與此同時，現場所展示立富畜牧場的各項現代化養豬場先進設備簡介及中華民國友邦組團參訪的紀錄影片，更讓這場中秋晚會，增添食農教育及企業ESG永續經營的意義。