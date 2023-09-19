全新SUBARU北投據點開幕 全台唯一導入全新品牌識別

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台灣意美汽車直營SUBARU北投展示暨服務中心據點至今10年，看好台北市北區強勁發展潛力，同時進一步提升並擴大台北地區服務量能及品質，台灣意美汽車進化升級據點，全新SUBARU北投展示暨服務中心於19日正式開幕，為全台首座、也是唯一導入全新品牌識別的營運據點，

今日開幕典禮，包括陳唱集團副董事長兼董事總經理及意美集團執行長陳駿鴻、台灣意美汽車董事總經理方淑霞等經營團隊均親臨開幕典禮。

陳駿鴻表示，全新SUBARU北投展示暨服務中心的開幕為一嶄新里程碑，而積極強化並拓展新車銷售與維修保養據點，一直都是意美汽車集團在台發展的首要目標，集團對台灣汽車市場始終深具信心，未來台灣意美汽車仍將在台灣積極佈局經銷通路與推動全面升級展示中心及服務廠軟硬體等相關計畫，持續展現深耕台灣的堅定承諾與決心。

全新SUBARU北投展示暨服務中心是全台首座、也是唯一導入全新品牌識別的營運據點，整座展示暨服務中心內外完全依循日本SUBARU原廠最新設計概念與規範所打造、提升展車區域及服務廠維修站整體動線與空間規劃、軟硬體規劃均全面優化升級，展示中心以溫暖色調打造舒適的展車空間。

全新SUBARU北投展示暨服務中心座落於台北市北投區承德路七段主要汽車品牌聚集的超級戰區，擁有優異的地理位置及交通便利等優勢，涵蓋北投、士林、天母生活商圈，並銜接新北市淡水區新市鎮商圈。

全新SUBARU北投展示暨服務中心煥然一新的內外觀設計是最大亮點，佔地總面積約523坪，新車展示中心內部面積近200坪，可同時展示多達10輛SUBARU車款。