美汽車工會：22日中午前談判若無進展將擴大罷工

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美國汽車工人工會（UAW）18日晚間宣布，與底特律三大車廠的勞資合約談判若是在22日中午前沒有重大進展，將擴大罷工。

UAW與通用、福特和Stellantis的勞資談判破裂，工會於15日向三大車廠同步發動罷工，目前共有1.27萬名汽車廠勞工參與罷工。

UAW主席費恩（Shawn Fain）表示，若是三大車廠沒有對合約提案做出足夠的修正，工會將在22日中午公布新一輪欲發動罷工的目標工廠名單。他在視訊表示：「我們不打算空等，也不想浪費時間，9月22日星期五中午是談判的新期限。」

費恩先前曾表示，工會計劃擴大罷工，規模取決於與汽車廠協商的進展。費恩的最新發言並未提到要達成初步協議，才能避免罷工升級，僅表示要有「重大進展」。

對於工會提出的新「期限」，三大車廠未能即時表示意見。

目前罷工針對通用在密蘇里州溫茨維爾（Wentzville）的中型皮卡組裝廠、福特在密西根州韋恩（Wayne）的Bronco休旅車和Ranger中型皮卡組裝廠，以及Stellantis在俄亥俄州托萊多（Toledo）的吉普車組裝廠。

UAW針對部分重要工廠發動罷工，工會稱此為「站起來罷工」（Stand Up Strike），向UAW在1930年代發起的靜坐罷工（Sit Down Strikes）致敬。

勞資談判最大的分歧在於加薪幅度，三大車廠提議4年加薪約20％，但工會要求調幅在30％中段區間。工會亦要求回復生活成本調整，但汽車廠傾向提供一次性津貼來對抗通膨。

富國銀行分析師估算，資方的提案可能讓每家汽車廠在4年合約期間增加7億至12億美元成本。若是按照工會加薪30％中段和生活成本調整要求，汽車廠面臨的成本估計將達17億至24億美元。

工會的其他訴求還包括每周工時32小時，意即周休三日，以及退休勞工醫療福利等。