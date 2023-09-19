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北市環保局補助低收入戶汰換冰箱 上限1萬5000元

  • 中時即時 黃敬文
為鼓勵台北市住宅、社區加速能源轉型邁向淨零未來，台北市環保局今年辦理「台北市住宅社區創能儲能及節能補助計畫」，補助住宅、社區建置相關設備。（黃敬文攝）
為鼓勵台北市住宅、社區加速能源轉型邁向淨零未來，台北市環保局今年辦理「台北市住宅社區創能儲能及節能補助計畫」，補助住宅、社區建置相關設備。（黃敬文攝）

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為鼓勵台北市住宅、社區加速能源轉型邁向淨零未來，台北市環保局今年辦理「台北市住宅社區創能儲能及節能補助計畫」，補助住宅、社區建置相關設備，推展分散式發電；即日起至11月30日或計畫經費用罄，新增補助住宅裝設建物玻璃隔熱膜，每戶補助上限3萬元，以減輕室內空調負荷達節能功效。

環保局強調，今年除了補助民眾設置創能、儲能及節能設備，為具體落實聯合國永續發展目標SDG7（可負擔的清潔能源），新增補助低收入戶汰換冰箱，減輕氣候變遷對弱勢族群造成的生活衝擊，以符合公正轉型的社會期待，朝2050淨零台北願景邁進。

環保局今年補助住宅及社區設置創能儲能及節能設備，補助對象為北市轄內房屋所有權人及社區管理委員會，補助額度不超過建置總經費49％，住宅申請案每案補助上限100萬元，社區節能補助上限200萬元，申請期限至10月31日或計畫經費用罄止。

為推廣淨零減碳力道，環保局新增補助住宅申請裝設建物玻璃隔熱膜者，每才補助400元，每戶補助上限3萬元；低收入戶每戶補助汰換一台一級能效電冰箱，購置金額未達1萬5000元者，依購置金額全額補助，購置金額逾1萬5000元，補助上限1萬5000元，申請期間自即日起至11月30日或計畫經費用罄止，請有意願民眾把握時效，踴躍申請，以免向隅。

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