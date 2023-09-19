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AMD EPYC 8004處理器 專為雲端服務、智慧邊緣與電信領域打造

AMD推出全新AMD EPYC 8004系列處理器。圖／AMD提供
AMD推出全新AMD EPYC 8004系列處理器。圖／AMD提供

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AMD宣布推出全新AMD EPYC 8004系列處理器，將“Zen 4c”核心導入至特定用途CPU，協助硬體供應商打造高能源效率的差異化平台，為雲端服務、儲存等資料中心應用提供動能。也揭示第4代AMD EPYC CPU家族的處理器陣容全數就位。

AMD資深副總裁暨伺服器事業群總經理Dan McNamara表示，全新EPYC 8004系列處理器延續AMD在單插槽平台的優勢，藉由經過調校的封裝提供卓越的CPU能源效率。

EPYC 8004系列處理器採用高效Zen 4c核心與全新SP6插槽，帶來加速記憶體和I／O功能，相較競品的頂級網路型號產品，可在SPECpower基準測試中，相同系統瓦數之中，帶來高達2倍的效能優勢。

與眾多OEM廠商合作密切，領導品牌發表一系列搭載AMD處理器的獨特系統與解決方案，完整發揮EPYC 8004系列處理器的功能優勢。例如戴爾的PowerEdge C6615伺服器、聯想全新ThinkEdge SE455 V3伺服器等各式邊緣平台。

AMD推出多代的資料中心處理器，提供卓越的效率、效能以及創新功能。隨著第4代EPYC處理器產品組合全面完備，持續將領先優勢拓展至企業與雲端、智慧邊緣、技術運算領域等更廣泛的工作負載。

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