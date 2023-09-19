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陳吉仲請辭陳揆准辭 總統府這麼說

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針對媒體詢問農業部陳吉仲部長向行政院陳建仁院長請辭獲准一事，總統府發言人林聿禪今(19)日晚上表示，總統府尊重行政院陳院長及陳部長的決定。總統也要求行政團隊針對進口雞蛋專案議題，落實檢討精進，並持續向社會各界說明，以釐清疑慮，讓國人安心。

林聿禪表示，總統也感念陳部長為台灣農業及農民長期以來的用心及辛勞，在其從副主委、主委、乃至改制農業部的部長任內所推動、完成的多項重要任務，為台灣農業及農民解決了許多長期的結構問題。例如，完備「三保一金」四大農民福利體系；2018年在全球爆發非洲豬瘟之際，在陳部長與各部會的通力合作下，成功守護台灣豬肉；帶領台灣解除歷時24年的陰影，於2020年正式成為口蹄疫非疫區；以及落實總統所提出的「新農業政策」，達成提升農家所得的目標等。陳部長任內所推動的相關政策，為台灣農村及農業帶來大步的轉型及升級。

林聿禪表示，為因應今年禽流感及國際原物料價格動盪，所造成的國內雞蛋產量供需失衡，行政部門啟動進口雞蛋專案，而後續也達到穩定供給、穩定物價、穩定蛋農生計等政策效益，但執行層面仍有不盡周延、可精進之處。因此，總統對此要求行政團隊應落實檢討精進，並備妥完整資料，向社會大眾及立法院進行完整說明，以化解各界疑慮，讓國人安心。

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