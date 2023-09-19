衆程進軍EMO展獲大量訂單

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眾程科技公司總經理張耿彰表示，眾程科技以新研發ESG-1224TD NC先進平磨產品，以六大主題說明 : 大數據整合應用、即時服務、操作介面可視化監控、智慧聯網、電子元件壽期管理、多國語系，為客戶解決方案，進軍全球最大工具機展-德國漢諾威(EMO)，接獲西班牙三台訂單，共30萬歐元，大獲全勝。

眾程公司35多年來聚焦在精密機械智慧製造領域，同時在為顧客創造價值，洞悉到產品的生命週期加速縮短，少量多樣的生產模式變成是一種潮流，從過去的大量生產製造型態，開始轉變少量多樣，製造業服務化也形成是一種趨勢，衆程新型ESG-1224TD NC先進平磨產品，面對疫情提供遠距管理數位助攻，為客戶解決方案。

衆程ESG-1224TD NC六大主題說明 : 大數據整合應用、即時服務、操作介面可視化監控、智慧聯網、電子元件壽期管理、多國語系。這六大主題:我們幫助客戶解決技術問題，生產效益及良率的提升，減少品質不良的損失、生產作業的浪費、機台售服上的等待、品質與交期、客戶的信用，眾程科技希望用這六大主題一起為客戶共創價值 。

衆程ESG-1224TD NC驚奇亮點說明，機台各傳動潤滑介面，sensor感應器、潤滑油各電氣元件開關使用壽命監控採用預知保養管理時間預警通知。IoT.AIoT互聯網TD/ADC/NC、智慧控制器：人性設計、智能加工、大數據資料庫、遠端監控、遠端資訊連結、自主保養維修。I/O雲端單機與多機監控、稼動率監視。(APP可連結手機、平板、電腦提供給管理者，即時監控) 雲端監控與數位聯網，機台所有動作訊號均以I/O綠燈/紅燈通知，方便售服查修診斷。解決了客戶痛點、為客戶創造最大效益。