全球能源戰 阿爾及利亞、亞塞拜然新贏家

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在歐洲國家積極尋找新的天然氣來源以取代俄羅斯供應下，阿爾及利亞、亞塞拜然與剛果意外成為新贏家，也加快全球能源版圖的重整速度。

義大利能源公司Eni和阿爾及利亞國營能源公司正聯手在阿爾及利亞東北部、撒哈拉沙漠深處的Bir Rebaa，鑽探數十口天然氣井，該地區以往並未視為天然氣開採的重鎮區。如今靠著地中海底的三條管道，可把Bir Rebaa豐富的天然氣儲量輸往歐洲。

過去10年多數時間，俄國天然氣巨擘Gazprom透過低價策略，將阿爾及利亞等小型的天然氣供應國擠出歐洲市場之外。

阿爾及利亞長久以來向莫斯柯購買大量武器，與俄國有著深厚關係，如今歐洲棄俄國而去，轉而向阿爾及利亞購買天然氣，也對兩國關係造成挑戰。

阿爾及利亞政府目前正與德國、荷蘭與歐洲其他國家就新的天然氣協議進行磋商，它同時與美國天然氣大廠雪佛龍與艾克森討論合作事宜，計畫讓這兩家公司能首次在阿爾及利亞生產天然氣。

此外英國石油公司帶領的財團則選擇在高加索地區的亞塞拜然提高天然氣產能，那裡的天然氣可以經由長達2100英里的管道輸往義大利。阿塞拜然政府表示，已提前達成要在2027年把輸往歐洲天然氣增加一倍的目標。

Eni在剛果沿岸的海外設施很快也將可以生產液化天然氣。

這些國家的天然氣開採活動，反映了過去從俄國流向歐洲的天然氣路線如今已經出現轉變。歐洲國家還計畫擴大對非洲天然氣的進口。

俄烏戰爭爆發前，俄國輸往歐洲的天然氣占後者進口總量的45％，如今該比率已銳減到13％。

不過也有一些歐洲議員憂心，對阿爾及利亞和亞塞拜然的天然氣依賴加深，恐讓歐洲再度陷入受到專制國家擺布的危機。義大利前環境部長Roberto Cingolani認為，要降低上述風險，最好做法是分散天然氣的供應，如此可降低在地緣政治衝突中，有人利用天然氣做為籌碼的危機。