賴清德：推動以創新為基礎經濟發展模式 讓科技產業應運而起

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賴清德副總統今（19）日下午前往台南出席「科技創新 接軌國際趨勢論壇暨產業特展」時表示，台南已成為科技新城。他期許推動以創新為基礎經濟發展模式，並積極投資科技創新，讓台灣科技產業在全球產業鏈重組的局勢下，應運而起。

賴清德致詞提到，他擔任台南市長時，即大力推動新吉工業區，希望西進的台商「鳳還巢」回到臺灣發展。另外，七股、麻豆、新營等工業區都已劃定都市計畫，但在推動時出現困難；他上任後，有計畫地一一改善，並定期和各工業區開會，解決他們的問題，無非是希望讓立足臺南的企業，能有更好的空間發展，也歡迎臺商回到臺南。

賴清德接著說，當時他積極為南科園區招商。台積電決定到台南設廠進行5奈米製程時，他花了很多功夫，協助解決用水和土地等問題，後來台積電3奈米廠也決定來台南。此外，南科三期不久前也已經動工，進一步奠定台南的發展基礎。

他指出，以往台南市是文化古都，主要以紡織、汽車零組件、精密機械等產業聞名。這幾年來，因產業群聚及政府大力推動綠能智慧科學城，成為台灣工商重鎮之一。此外，為了因應氣候變遷、2050淨零轉型及全球智慧化時代來臨，台南也進行數位轉型，除了傳統產業持續發展外，也有包括半導體、人工智慧、綠能及電動車等高科技產業。

賴清德認為，目前全球有兩大趨勢帶動科技產業發展，一是2050淨零轉型，二是全球智慧化數位轉型。他希望未來能夠結合台灣社會各界力量，推動國家希望工程，尤其要推動以創新為基礎的經濟發展模式。換言之，我們要積極投資科技創新，並讓灣台產業人工智慧化，這對台灣言是必定要走的道路。

在中美科技及貿易競爭下，賴清德說，全球產業鏈重組，除了要持續推動傳統產業、六大核心戰略產業外，也應強化「五大信賴產業」，包括半導體、人工智慧、軍工、安控及通訊等產業，讓台灣得天獨厚的產業環境應運而起。

他認為，台南經過這幾年的發展，已成為科技新城。自2019年到2023年3月，南科園區及沙崙智慧綠能科學城的投資案合計新增１200多件、創造投資額約1200多億元。根據國發會統計，南科在今（112）年1至4月產值已超越竹科園區，成為全台最大的科學園區。