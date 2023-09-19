富邦力挺6名選手前進亞運 IG濾鏡熱力應援

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2023第十九屆杭州亞運即將於9月23日至10月8日舉行，富邦金控贊助選手以及旗下球隊球員共計6人參加，包括舉重項目的郭婞淳、陳冠伶，體操項目的李智凱，以及臺北富邦勇士隊球員曾祥鈞入選亞運培訓隊，富邦悍將球員戴培峰、申皓瑋入選中華隊24人名單。富邦金控也特別在Instagram推出「富邦為中華隊加油」濾鏡，邀請大家力挺亞運，為選手們熱力應援！

富邦金控長期致力支持台灣體育發展，同時擁有職籃(富邦勇士)、職棒(富邦悍將)、成棒(富邦公牛)，亦贊助許多台灣菁英選手，今年杭州亞運，富邦金控為力挺6位選手站上亞運競技場，特別於Instagram推出兩款應援濾鏡，粉絲及民眾可以透過自己與球員合照以及互動遊戲濾鏡，分享於Instagram/Facebook限時動態或Instagram Reels(短影音貼文)，以個人的力量為選手加油。富邦「富邦為中華隊加油」濾鏡推出後即深受好評，除了李智凱本人包括臺北富邦勇士籃球隊球員洪楷傑、Fubon Angels成員卡卡、慈妹、丹丹、東東、秀秀子等也紛紛在社群平台分享，為參賽亞運的富邦選手集氣。除此之外，富邦金控Facebook官方頁面也推出應援抽獎活動，粉絲及民眾亦可隨時關注富邦金控官方社群平台，參與活動拿好禮！

2021年富邦金控提出永續願景藍圖，擬定「低碳、數位、激勵、影響」四大策略，發揮企業影響力，培育優秀人才並支持菁英選手在國際舞台上展現正向力量，正是ESG願景「影響」策略的最佳實踐之一。富邦金控長期支持國內體壇發展，每年投入近4.2億資金，多年來贊助馬拉松賽事、高球國際賽事，並支持潛力選手不遺餘力，富邦也同時擁有職籃(富邦勇士)、職棒(富邦悍將)、成棒(富邦公牛)的企業，更已連續14年榮獲行政院「體育推手獎」的肯定，更是國內擁有最多「運動企業認證標章」的企業。

富邦金控力挺亞運選手，預祝選手們能於亞運舞台展現優異實力，讓世界再一次看見台灣，也期盼匯聚各界力量，共同成為選手們的堅強後盾，支持他們征戰世界，為台灣續創佳績！

與富邦一起為中華隊加油，上傳濾鏡應援照再抽選手簽名好禮，詳情請見：https://www.facebook.com/FUBON/posts/681603790667613