大馬首相在國會解釋副手貪汙案 大批反對黨議員集體離席抗議

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馬來西亞首相安華周二（19日）下午在國會下議院解釋副首相阿末扎希（Ahmad Zahid）「無事省釋」案時，與反對黨國民聯盟（Perikatan Nasional，國盟）議員引發罵戰。議長下令驅逐一名國盟議員後，絕大多數國盟議員隨即離席抗議。這是安華的團結政府上台以來，首次有大批反對黨議員在國會進行時離開議會廳。

據《聯合早報》報導，安華19日告訴國會，是總檢察長決定撤銷阿末扎希在健康思維基金案中的47項貪汙、失信及洗錢指控，法庭則宣判阿末扎希「無事省釋」，「無事省釋」意為「釋放但非無罪釋放」。安華強調，政府並未干預總檢察長的決定。

安華在聽到國盟布城區國會議員拉茲吉丁（Radzi Md Jidin）笑出聲後說，「總檢察長決定這麼做時，我問了他（此事）。我事先沒和他討論此事，所以我請他解釋一下原因。你（拉茲吉丁）可以笑，但你在你（國盟）政府執政時也做了同樣的事情。」

拉茲吉丁是在國盟執政時期的教育部長。他對安華的說法提出強烈抗議，因為他認為安華的說法侮辱了他，並多次要安華撤回言論。執政的團結政府議員則為安華辯護，雙方爆發約半小時的罵戰。

拉茲吉丁因屢次挑戰議長佐哈里阿都（Johari bin Abdul）的決定而被逐出議會廳。國會反對黨領袖韓沙再努丁（Hamzah Zainudin）隨即與大多數反對黨議員離席。不過，國盟土團黨的吉蘭丹吉底裡區國會議員卡里爾諾，以及馬國民主聯合陣線（MUDA）麻坡區國會議員賽沙迪（Syed Saddiq）並未離場。