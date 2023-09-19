YouTube 年度盛典首度登台 分享台灣觀眾3大觀影趨勢

YouTube 在台灣邁入第16年，首次舉辦開放大眾報名參觀的實體互動展覽「2023 YouTube Festival 年度盛典」，除了介紹 YouTube 持續推出多元影音格式、創作工具，並支援更多裝置，並公布過去一年來台灣民眾「多元裝置與格式」、「分眾內容的偏好」，以及「粉絲支持創作者」等3大觀影趨勢，協助品牌在影音環境中，把握與消費者溝通的機會，創造觀眾、創作者、廣告主三方共榮的生態圈。 隨著連網電視逐漸普及，台灣有超過550萬人透過電視觀看YouTube，而且有超過6成的觀眾表示會跟他們的家人或朋友一同觀看，顯示跨裝置、跨螢幕的便利，讓觀影有「Me Time」也有「We Time」，YouTube 已經成為眾人共同娛樂的重要平台。而短影音崛起，深受觀眾喜愛，但實際上多數觀眾觀看影音格式仍然非常多元；根據調查，台灣觀眾觀看單一影音格式的時間，並不會佔超過整體觀影時間的 17%。 YouTube 上多元的創作者培養出輪廓清晰的觀眾，讓品牌有機會透過分眾的內容精準接觸陌生的客群。遊戲《明星3缺1》和發泡錠拜維佳都面臨市場飽和、高度競爭，但也都透過創作者成功觸及更多潛在的消費者。《明星3缺1》和創作者「這群人」展開合作，讓創作者直接和觀眾對話、互動，還原實際玩遊戲的場景，使觸及人數增加六成、互動數提升124%，同時 YouTube 曝光型廣告額外帶來的媒體下載量也增加了19%；拜維佳則是以超高人氣韓劇《黑暗榮耀》裡主角使用的發泡錠切入，和創作者「蔡阿嘎」合作影片和廣告，讓消費者對品牌的考慮提高 3.55%，年度產品銷量更是大幅提升 327%。 根據統計，今年台灣有超過 2000 個 YouTube 頻道擁有 10 萬以上訂閱，年增幅超過 15%；此外，台灣去年 12 月透過 YouTube 粉絲資助產品賺取收入的頻道也比前一年增長了4成以上8，顯示觀眾除了訂閱、定期收看內容，觀眾甚至願意投入更實際的行動，包括直接贊助或間接支持創作者增加收入，來表達對創作者的喜愛與信任。 今年 YouTube 更從9月16日到24日舉辦實體的互動展覽，帶領大家認識平台多元的角色，讓參訪者實際體驗創作者將創意化為現實的過程、感受觀眾的視角，以及認識品牌透過影音成功行銷的案例。