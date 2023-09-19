法案擱置數十年再提起 印度總理要為女性保留下議院1／3席位

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印度總理莫迪周二（19日）在國會特別會議上宣布，印度內閣批准在議會下院和邦議會中，為女性保留三分之一席位的法案。但這項法案需要得到議會和邦議會的批准，才能成為法律。

據《路透》報導，在印度9.5億登記選民中，女性幾乎佔一半，但在議會中僅佔15％，在邦立法機構中約佔10％，使這個世界上最大的民主國家，在全球立法機構性別均等排名中墊底。

《半島電視台》報導，印度下議院共有542個席次，目前有82名女性議員，如果該法案獲得批准，這一數字將增加到至少181名。

距離印度2024年5月大選還有8個月，莫迪在議會下院說，「這是一個歷史性的時刻，這是我們感到自豪的時刻。自1996年首次提出《婦女保留法案》（Women’s Reservation Bill）以來，我們過去曾就女性保留席次問題進行過多次辯論。我呼籲各位議員支持這項法案。」

自1990年代中期以來，印度歷屆政府都試圖制定為女性保留三分之一席次的政策，以解決議會男女比例嚴重失衡的狀況，這項法案於1996年首次提交給議會。

不過，法案一再遭到印地語腹地政黨（Hindi heartland parties）的阻撓，當時一些立法者積極擾亂會議進程，搶走並撕毀該法案的副本。反對者表示，為女性保留席位只會讓受過教育的城市女性受益，剝奪處於落後種姓地位的農村女性地位。他們希望在女性總配額中，為這些種姓制度下的女性提供配額，以確保真正的性別平衡。

然而，分析人士表示，這些政黨領導人本身帶有父權體制下的思想。分析人士擔心，如果保留女性三分之一席次的法案無法推行，女性就會失去權力。不過，分析人士也說，這些政黨的實力近年來已經萎縮，最新的提議不太可能面臨那麼多的反對。