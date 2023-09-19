前往主要內容
工商時報LOGO

民宅前是私人地 所有人停貨車阻礙出入惹怨

  • 中時即時 陳淑娥
洪姓男子買下台中市大雅區中清東路12間民宅前的30坪土地，並在土地停放小貨車，造成住戶出入不便。（民眾提供）
洪姓男子買下台中市大雅區中清東路12間民宅前的30坪土地，並在土地停放小貨車，造成住戶出入不便。（民眾提供）

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

洪姓男子買下台中市大雅區中清東路12間民宅前的30坪土地，並在土地停放小貨車，造成住戶出入不便，大雅里長李玲珍前往會勘協調，台中市都發局人員到場認定洪男購買的土地是現有巷道，需提供住戶通行；至於停車是否違法，大雅警分局初步認定未發現有違法情形。

大雅區中清東路上一整排12戶民宅，住戶門前經常被小貨車擋住，或門口被貼上寫著「私人土地，嚴禁破壞侵占，如有侵占土地，依法追究，決不寬貸」的字條。

住戶表示，這幾間透天厝都是在1981年蓋的，但門前道路卻是私有土地，地主用小貨車占地，造成住戶出入不便，這情形10年前就發生過，不料，原地主將土地售出，現在地主又來一次。

都發局正工程司周宏昇到場會勘指出，經查該處住宅1樓平面圖，爭議的土地屬性為現有巷道，須提供住戶通行，若是有車輛阻塞通行，就要回歸《道路交通管理條例》由警方處置。

地主委託的資產公司則表示，受地主洪男委託，今天要由市府進行鑑界作業，但住戶不願意協商。

大雅警分局表示，地主洪男與中清東路民宅住戶發生土地使用認定的爭議，經台中市都發局、交通局、養工處、吳呈賢議員、大雅區公所、大雅里長李玲珍等到場會勘，該案將由道路主管認定屬性並繪製標線後，如發生交通違規，警方將據以執法，但今天並未發現有何違法情事。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 現在撿00713、00919好嗎？網路股神曝2時機更佳

  2. 9／19盤前》先進封裝引進玻璃基板 3檔PCB有戲

  3. 國家隊雙作多護盤 點燃大選行情 5類股人氣爆棚

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。