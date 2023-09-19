民宅前是私人地 所有人停貨車阻礙出入惹怨

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

洪姓男子買下台中市大雅區中清東路12間民宅前的30坪土地，並在土地停放小貨車，造成住戶出入不便，大雅里長李玲珍前往會勘協調，台中市都發局人員到場認定洪男購買的土地是現有巷道，需提供住戶通行；至於停車是否違法，大雅警分局初步認定未發現有違法情形。

大雅區中清東路上一整排12戶民宅，住戶門前經常被小貨車擋住，或門口被貼上寫著「私人土地，嚴禁破壞侵占，如有侵占土地，依法追究，決不寬貸」的字條。

住戶表示，這幾間透天厝都是在1981年蓋的，但門前道路卻是私有土地，地主用小貨車占地，造成住戶出入不便，這情形10年前就發生過，不料，原地主將土地售出，現在地主又來一次。

都發局正工程司周宏昇到場會勘指出，經查該處住宅1樓平面圖，爭議的土地屬性為現有巷道，須提供住戶通行，若是有車輛阻塞通行，就要回歸《道路交通管理條例》由警方處置。

地主委託的資產公司則表示，受地主洪男委託，今天要由市府進行鑑界作業，但住戶不願意協商。

大雅警分局表示，地主洪男與中清東路民宅住戶發生土地使用認定的爭議，經台中市都發局、交通局、養工處、吳呈賢議員、大雅區公所、大雅里長李玲珍等到場會勘，該案將由道路主管認定屬性並繪製標線後，如發生交通違規，警方將據以執法，但今天並未發現有何違法情事。