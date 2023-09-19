桃園追進口蛋源！ 「有效期剩7天」卻出貨給6縣市

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進口蛋問題延燒，桃園市衛生局今天展開聯合稽查，前往好好物流桃園倉、全日物流桃園觀音倉稽查，現場發現14批、高達149萬2200顆進口蛋即期出庫，距離效期日僅剩7天內，已出貨給6縣市共10家蛋品商，後續可能會有逾期的情形，將持續追查其流向，替民眾的食安把關。

衛生局副局長余依靜表示，農業部18日晚間在於官網公布中央畜產會的冷鏈倉儲地點，桃園共有4家，不過經確認有1家名為高祥倉儲位於高雄市，將轉由高雄市稽查。桃園市食安聯合稽查小組19日查核全日物流公司桃園觀音倉及好好國際物流公司委好食在公司儲存進口雞蛋， 2處倉儲現場皆有過期進口蛋，經統計巴西蛋有216萬6480顆、泰國蛋有101萬7360顆，產品外箱貼有過期品禁出及報廢品待銷毀字樣。

余依靜指出，稽查2家業者時發現有14批、高達149萬2200顆進口蛋即期出庫，其中全日物流桃園觀音倉有44萬7480顆巴西進口蛋即期出貨，出貨的下游縣市包括有桃園市中一食品公司、仲毅農產品公司、新北市宗榮蛋品企業社、嘉義縣新英蛋品科技公司。

好好物流桃園倉則被發現有34萬8480顆巴西進口蛋即期出貨，出貨的下游縣市有桃園市台達蛋品科技公司、仲毅農產品公司、嘉義縣新英蛋品科技公司、高雄市宏圓蛋品公司、呈冠食品公司。另還有69萬6240顆泰國進口蛋即期出貨，出貨的下游縣市包括，高雄市津鼎食品公司、台中市新德貿食品公司、屏東縣信興蛋品公司。

余依靜說，上述即期出貨的進口蛋，距離有效期只剩7天內，且已出貨給6個縣市共10家蛋品商，後續可能會出現逾期狀況，因此食安聯合稽查小組將持續追查，並移請所轄縣市衛生局後續追查進口蛋製成合規性。

余依靜還提及，聯稽小組今天還有10線全面追查20家桃園蛋品製造廠，包含農業部提供的下游製造廠名單，共有6家進口雞蛋，經追查3家包括台達蛋品科技公司、上旺蛋行及育慶蛋行皆無違規使用，另1家立群農產品公司提供的資料顯示3月27日至5月15日，由台農發公司取得共15批、273萬3840顆從美國、泰國、澳洲、菲律賓及土耳其的進口蛋，業者提具聲明書表示完全未使用過巴西進口蛋，且自5月15日後就未再使用進口雞蛋，而仲毅農產品公司及乙太農產品公司仍持續勾稽比對進銷憑證及製令單中。

桃市府為保障校園學童午餐食的安全，余依靜表示，18日已針對供應學校營養午餐的17家團膳業者，包括14家本市、3家外縣市及114家學校自設廚房進一步查訪，經查114家自設廚房未使用液蛋，殼蛋一律採用具「CAS台灣優良農產品」標章、「產銷履歷農產品（TAP）」標章或可追溯來源畜牧場。17家團膳業中有3家使用液蛋，液蛋來源於他縣市，已移請所轄衛生局協助查核。

余依靜也再次呼籲食品業者，若發現蛋品發霉、逾期等危害衛生安全之虞時，應依據食品安全衛生管理法第7條第5項規定主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣（市）主管機關，違反規定者，依同法第47條處新台幣3萬至300萬元罰鍰。