御姊愛：那些我們曾經都反感的飯局

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我曾經很討厭飯局和應酬，有一次丟出離職書，正是因為主管宣布必須「加強夜間服務客戶」。當然，不是你想像的那種服務，但就是要多多交際應酬、吃飯搏交情。

那時，我還是剛畢業不久的菜鳥，總覺得職場裡的交際特別虛假，逢人就喊「張董」、「王董」，笑盈盈的逢迎：「要不是張董，哪有我們今天呢？」然後和客戶、主管合照後，還得上傳社群媒體、發動態；席間要幫忙斟酒、夾菜，注意誰的碗裡空了、誰有需要，都要趕緊照顧到。

但我不是酒店妹，我是廣告公司企劃。

之後，我不當別人的員工，我以為總算可以離開交際應酬的場面，沒想到當自由業（freelancer）、開公司自己張羅業務後，發現竟然依舊和飯局脫離不了關係。這些應酬、聚會根本沒辦法減少，之後我也了解到，它還挺重要的，因為所有合作幾乎都是在餐桌上提議、拍板定案；有些曾幫助過我的貴人，也都是因為有過幾次見面、吃飯的機會，聊得投緣、也吃出感情，才願意互相拉拔。

在華人社會中，飯局隱藏著交情，能同桌共飯就是有緣，而所謂的緣分，其實就是西方社會所說的人際網絡（social network）。

飯局之所以重要，不只是彼此花時間坐下來吃飯、談天，還能從細微之處，窺見對方對自己的誠意和了解究竟為何。例如，一場私下單獨邀約的飯局，選擇500元或5,000元的餐廳，其背後的意義就不同。如果是朋友邀約當然無妨，但若是以商場來說，5,000元一餐可以表示邀約方頗有誠意、捨得為這頓飯花錢，同時也展現出其背後的財力。

當然，突然請一餐價值不菲的飯，很可能有其他目的，例如需要幫忙關說、引薦，或是希望彼此能有合作機會。至於，受邀者是否願意接受呢？首先，光是答應出席飯局，大概有兩成機會答應。商場上，倘若以完全陌生的對象來說，接受邀約就代表「我願意跟你搭上一點關係」；若是以有點熟識的朋友來說，答應則意味著：「說說看吧，我想聽聽你有什麼好主意？」

緊接著，受邀者會仔細觀察餐廳檔次、品味、是否有顧及自己的飲食偏好、地點是否隱密、除了雙方之外還有誰出席，以及聚會中談及的話題，能否對彼此都有利，來判斷邀請者的誠意。種種細節都可能影響這場飯局「背後的主要目的」，是否能順利談成。

所以，飯局其實是很重要的，不只是創造兩人面對面互動的機會，同時也能藉由種種安排，得知這場合作的重要性，以及彼此在心中的地位。讓嚴肅的利益話題，透過飲食、酒水、昏黃燈光、音樂的微醺後，點綴幾則笑話軼事，軟化彼此原本高築的心防。

逐漸了解到飯局與聚會的必要之後，我便適量的參加這類活動，「不必要的飯局」則一概拒絕。所謂不必要的飯局，大都是一些意義不明、盲目沒目的、邀約者一天到晚宴客卻沒有主要用意，或是一干人爭相交換微信、LINE，但都是虛應故事，不知道對方的肚子裡到底有沒有墨水。

鄭建斌在這本書裡，把飯局聚會描寫得十分透澈，我想，人在江湖上行走，無論各行各業都需要一點輕功，讓各種阻礙降到最低。而掌握飯局的精髓，妥善運用聚會達成所求，就如同練就一身輕功，那些貌似困難的案子、合作，說不定咻的一聲就全越過了。

（本文作者為知名職場與兩性作家御姊愛）