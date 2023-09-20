篩選飯局學問大 爭取重要場合曝光機會

在人才輩出、競爭日趨激烈的情況下，一般來說，機會不會自動找到你。只有你敢於秀出自己、讓別人認識你、吸引對方的注意，才有可能尋找到機會。那麼該怎麼做呢？就是要爭取在重要場合的一切曝光機會。

什麼是重要場合？比如舞會、宴會、記者招待會以及婚禮等，當然對職場人士來說，公司的會議也相當重要。重要的場合可能會同時匯聚自己的很多老朋友，你可以利用這個機會，進一步加深彼此印象，還能同時認識很多新朋友，因此不論是升職派對，還是生日聚會，最好都要積極參加。

大公司常在節日舉辦聚餐、舞會、郊遊等活動，有些不愛應酬的人士總是掛免戰牌，這樣做對工作絕無益處。許多老闆特別重視公司活動，因為憑著比較輕鬆的場合，他可以跟雇員多接觸，了解他們。如果你屢屢缺席，試問老闆怎會記得你？而且在悠閒之中，互相溝通也較容易，更可以在不知不覺間與老闆和同事熟悉起來。

石博和楊銳同時進入一家建築公司上班，公司規模不大，但部門齊全，各部門的人員彼此之間關係緊密，平時需要不斷的交流和溝通。

楊銳是很內向的人，平時不怎麼說話，只顧低頭做好本分，下班後就回家，沉浸在自己的興趣當中；石博卻很開朗，喜歡和人交朋友，工作之餘常與其他部門的同事聊天、吃飯、看電影，還經常幫上了年紀的同事沏茶、買早點，下班後也不急著回家，而是幫別人整理公司的內部資料，有時還陪同事去工地。

久而久之，石博在公司裡變得很受歡迎，公司的同事都願意和他交朋友，有什麼事情也愛跟他傾訴。年終的時候，公司要評選年度優秀青年棟梁，同事都喜歡石博，因此他以最高票得到了這個稱號，還獲得一筆不少的獎金。

而楊銳的票數寥寥可數。他平時不怎麼和同事溝通，也不和同事交朋友，同事不了解他，因此也沒有把票投給他。後來，石博深受老闆的器重不斷升遷，而楊銳卻依然如故，不僅沒有升遷，還面臨著被解僱的危險。

一個人在公眾場合下展現自己的能力，讓大家心服口服，就是為了創造一個可以「比較」的局面。因此，一個聰明的部屬應在公共場合多表現自己，以換取主管的器重。如果只悶著頭做自己手裡的事，在眾人眼裡難免就有太孤僻、不合群之嫌，被邊緣化也就是逃脫不了的結果。

當然，曝光也要注意分寸，不要過於刺眼，免得招受眾人的譴責，而且曝光的次數與頻率也不宜過多。如果你不分場合愛亂湊熱鬧，人們就不覺得你有什麼稀奇的地方，只會罵你愛出風頭。因此，你應當為自己留一些絕招，待重要的場合再曝光，這樣人們就會大加讚賞你偶爾展露的才華，並願意將大事託付於你。

《富比士》（Forbes）雜誌發行人邁爾康．富比士（Malcolm Forbes）在和好萊塢巨星伊莉莎白．泰勒（Elizabeth Taylor）建立密切聯繫之前，雖然已經是雜誌出版界裡響叮噹的人物，但如果和超級巨星比較知名度，還有一段距離。因為，再怎麼有名的雜誌大亨，圈外人知道的也還是不多。而伊莉莎白．泰勒曾兩次榮獲奧斯卡獎，她本人也被稱為「好萊塢的長青樹」。

富比士認識泰勒後，為她和她所致力的愛滋病防治運動投入不少時間和金錢。所以，在他70歲壽誕時，他要連本帶利的收回投資。在這場耗資7億元的超豪華晚宴上，泰勒以女主人的身分出現，從而成為宴會上最閃亮的明星。

這次宴會在摩洛哥皇宮舉辦，共有八百多名工商鉅子和政要顯貴參加。出席宴會的名人大致可分為兩種：家喻戶曉的明星級人物，如名主持人芭芭拉．華特斯（Barbara Walters）、政治家亨利．季辛吉（Henry Kissinger）、企業家李．艾科卡（Lee Iacocca），以及來自石油世家的戈登．蓋蒂（Gordon Getty）等；另一種貴賓則是《富比士》雜誌出版企業的衣食父母，包括美國信託公司、二十世紀福斯影片公司（20th Century Fox）、國際紙業（International Paper Company）、西屋電氣（Westinghouse Electric）公司、福特公司（Ford）等各大企業的實業家。

這些世界上名聲響亮的大人物，可以說是富比士最寶貴的收藏品，不斷帶來名望和利潤。而好萊塢巨星泰勒小姐以女主人的身分出現，更為這場宴會增添了風采。富比士大肆鋪張，卻能夠免遭批評，在於宴會目的與其說是社交，倒不如說是為了做生意─那可是新聞界與廣告界的社交大會。從這個角度看，所謂的「客人」其實都等於在出公差。而作為組織這次宴會的人，富比士的社會地位和社會形象也得到大幅度的提升。

也許你還只是個普通的小人物，並不具備安排大場面的能力，那麼，你可以盡量想辦法參與其中，沾一下「熱局」上的「熱力」，說不定對於你的事業，就是個重要的契機。