別逃了！同學會是累積人脈的絕佳平臺

每個人都有同學，這段關係對很多人來說都非常珍貴，老同學一同與你分享過美好時光，自然就成為最值得信賴的人，即使有些同學許久不曾聯繫，但是，那種情感依然能穿越時空，輕易的抹去時空造成的隔閡，這比你在完全陌生的人群中，苦苦累積人脈恐怕要容易得多。

我們經歷過小學、國中、高中、大學甚至讀研究所、博士班、留學等，因此就有各個階段的人脈，這在社會關係中也有著越來越重要的作用。很多同學的工作都不同，有的在政府部門、有的經商、有的在企業等，我們自然也就有了一張龐大的網絡。

許多人雖然懷念校園的美好時光，但也會因為偶爾的聚會而苦惱，害怕同學間有意或無意的比較，會傷害自尊心。事實上，如果你有心，同學聚會是個很好的累積人脈的平臺，而且可能成為改變現狀的契機。

同學聚會往往是大家重新認識彼此的最佳時期。出了校園後，各自在哪些領域工作、取得哪些成就，有哪些人能成為改變現狀的「貴人」……積極主動的參加同學間的正式、非正式聚會吧，不要因為現在過得不怎麼風光就逃避。

原則上，只要你擁有進取心，在奮鬥中態度積極即可。即使對方在學生時期與你交往平淡亦無妨，你必須主動加深與其交往的程度。此外，不論本身所屬的行業領域如何，應與最方便聯絡的同學（國中、高中、大學等）建立關係。然後，從這裡擴大交往範圍，多運用同學身邊的人脈資源，來為自己的成功找到助力。

有一個地方的區委書記（按：中國市轄區的首要領導人）、外經委（按：中國對外貿易經濟委員會）主任、中國建設銀行行長三人是公認的「同學」。他們在飯桌上都這麼說，三人也都這樣互相介紹，大家便信以為真。很多年後，大家才知道原本他們並不相識，區委書記和外經委主任是差五屆的校友，而建行行長則是他們隔壁學校的學生，當年唯一的一點聯繫，也不過是翻牆到隔壁校那裡參加過露天舞會。

上學的時間和地點都不同，還被大家誤認為是老同學，這就是關係學的學問了。

校友與同學相似但不同，同學原來相識，有交往基礎；校友雖然在一個學校，但不在同個班或是年級，或者根本不在同一時期上學，大都不認識也不熟悉，這就比同學關係淺。

儘管淺還是可以套關係，原本不熟悉的校友變得熟悉，重要的是兩人的生活進入同一圈子，透過人際管道相互幫忙。校友身分，就是一個可以拓展的潛在資源。

對於校友而言，不可輕視提攜的作用。在中國法律界有個著名的「西政現象」，便恰如其分的說明這種人脈資源的好處。西南政法大學的畢業生遍布中國的司法界和學術界，現在的西政學生就經常在閒聊時，不經意的說：「最高法院中，一半的人都是從西政出來的。」正是因為同學之間的互相推薦和聯繫，使得多數人能夠走上成功的道路。

這些互相舉薦的同學，也不一定當年就曾經住過同間宿舍、在同間教室裡一起上課，是走出校園之後的各種同學間的聚會，把他們緊密聯繫在一起。

同學資源是最值得珍惜的人脈資源，如果你能夠維繫並且有效運用它，那麼每個同學都可能成為你生命中的貴人，助你走向成功之路。