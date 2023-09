文理科生在新AI時代下的挑戰與機會

在當今社會,隨著科技的迅速發展和經濟的變化,面對激烈的就業競爭,文科專業畢業生在尋找工作時,面臨著不少挑戰。這裡我們先來看看文科畢業生可能遇到的幾個主要問題。

市場需求的變化,對文科專業畢業生造成了很大的壓力。隨著科技行業高速發展,許多企業和機構對技術人才的需求愈來愈大。相對而言,傳統文科職位的需求成長,較為平緩,使得文科畢業生在就業市場上的競爭力相對較弱。相對於科技專業畢業生,文科畢業生在數據分析、程式設計等技能方面較為欠缺,導致在應對各行業數位化轉型的過程中稍顯吃力,難以迅速適應新的工作需求。

另方面,他們也較少接觸到與實際工作相關的實習機會,畢業後踏入職場時,較缺乏先備的實戰經驗。此外,文科專業畢業生的職業發展路徑,比科技專業畢業生更為多樣,從教育、媒體到公共事務等行業,選擇範圍廣泛;這也可能使他們在規畫自己的職業方向時,更容易感到困惑和無助。所以 George Anders在 You Can Do Anything: The Surprising Power of a ˝Useless˝Liberal Arts Education(台譯《人文學科的逆襲:「無路用」學門畢業生的職場出頭術》)一書中,就鼓勵文科生可以勇敢地追尋表達自我的機會,反觀理工科並不需要這樣的書來調適心情,而有更多如何可以賺更多錢的職業選擇工具書相伴。

2023 年由於是新 AI 爆發的年份,與新 AI 相關科系的畢業生、甚至老師與教授,都變成產業界高薪爭相聘僱的目標。在過往,這種因為產業風口轉變造成人才競逐的現象,總是時不時發生。例如電子業、半導體、數據分析、計量財務工程、基因科技、遊戲與博弈科技……等行業,多有其引領風騷的時期。不過,如果在求學與就業方面,只是仿效遊牧民族逐水草而居般追逐各個風口,你將會發現永遠只能抓住風口的尾巴,或錯失風口的最高點。

我也想分享一些自己過往的親身經歷,供大家參考。在我求學的階段,其實仍然處在一個相對而言比較簡單的世界,因此從求學到就業的路徑,也是明確但單調的。那個時候,大部分與生物醫藥有關的科系的大學畢業生,出國留學取得碩博士學位的比例很高,然後就在學校取得教職或到新創公司做個研究人員,因為我們的父執輩或教授們也都是在這樣的過程中發光發熱。然而時代的變化總是讓人猝不及防,即便努力不比前輩少,但在僧多粥少的情況下,我也只好試圖尋找其他工作機會。

有趣的是,當時我剛好讀到一本書 Alternative Careers inScience,頗受啟發,於是我就白天在實驗室做實驗,晚上去電腦系進修學分,畢業後剛巧生物資訊突然爆紅,有機會到先進國家的國家級實驗室觀摩學習,也深刻地了解到實驗室的研發成果要能商品化,需要的不只是頂尖的研發能力(就是之前所說的 0 到1 的能力),也需要通過資本市場的資金,以及新創公司將研發成果落實與放大的能力(也就是從 1 到 100 的能力)。於是我又進入母校的 EMBA program,將許多財務、會計、管理、組織行為、經濟……等所謂的文科內容,進行更系統化的學習。

那個時候,還沒有 AI 的協助,所有學習都是靠土法煉鋼;然而一旦從理科突破了文科的結界,學習忽然之間變得更加豐富、立體,從此之後對於像是心理學、各種文學作品,甚至是歷史、哲學相關的書籍,也不再視為畏途。而且在工作上與會計師或律師進行專業溝通時,也不再只限於研發的出身而覺得矮人一截。於是,在工作資歷的累積上,也遠超過自己最初認定的範圍,一路上經歷了許多有趣的人事物。

所以我想建議讀者,在新 AI 出現後,更該打破自身專業領域的定義與限制,並真正理解外在的集體價值觀追求的重要性,將被創新、獨特個性逐漸超越,正是時候善用 AI,強化在學習路上的個性化與創意,選擇自己真正有興趣的領域,全心全意、全方位地投入,就更有機會在求學與就業的路上,遇見最好的風景。

在複雜世界中,利用 AI 來彌補文理分科偏廢的缺憾

新 AI 的降臨,加劇了各方面的不確定性和複雜性。譬如,更麻煩的,是這些背後的因素會相互作用、累積,並帶來意想不到的後果。例如,金融風暴、自然災害和政治動盪等事件,都有可能對全球經濟、社會和政治環境造成巨大影響。因此,我們需要思考如何應對,減少損失,並創造更多機會。人文學科能幫助科技公司更好地了解社會和文化環境,因此設計出更加成功的產品和服務。

所以,我們可以加強人文學科的培養,並和 STEM 學科(即組成「理工科」概念的四大領域:科學 Science、技術Technology、工程 Engineering 及數學 Mathematics)進行跨學科合作。而在 The Fuzzy and the Techie: Why the Liberal Arts Will Rule the Digital World(台譯《書呆與阿宅:理工科技力 + 人文洞察力,為科技產業發掘市場需求,解決全球議題》)一書中,作者 Scott Hartley 則更強調文理二者間的跨學科合作,對創新的重要性,也是面對這個不確定性與複雜的世界的良方。這樣的跨學科合作發展,將更突顯人文素養在新時代的價值,也有助於個體提升能力,例如:

● 精細而獨特的感知:

人文訓練經由深入歷史、文學、藝術和哲學等的薰陶,培養了人們的立體思考能力。在此基礎上,我們可以藉由新AI 的協助,提高認知顆粒度,發展更精細而獨特的感知力,這在因應複雜世界的挑戰時尤為重要,讓我們能夠敏銳地捕捉到細節和微妙差異,進而豐富洞察力及同理心。例如覺察內感力(interoception),提升我們在複雜世界例如金融交易的決策優勢;或是人際互動中的處境判斷。經過鑽研人文學科,我們將可能更加善於運用這種精細的感知,創造更加深刻和具有影響力的解決方案。

● 覺察潛認知與暗認知的能力:

理科的各種顯性能力與表現,例如強勢、超乎常情的自信,以及各種世俗意義上的成功或優秀,讓我們在群體中容易得到他人關注,也成為眾人爭相追逐的目標,但有時也會使得我們忽略自己的認知侷限性。經由新 AI 的協助,提升察覺到隱性的潛認知與暗認知的能力,將能無限地拓展認知邊界,讓我們隨時保持謙卑與寬容-這尤其是我們面對複雜世界挑戰的法寶;這將提升我們對於影響事情結果的各種變因的掌握能力,也就更能面對複雜世界的挑戰。

在一個充滿不確定性和複雜性的時代,尤其在新 AI 登場之後,出身人文學科的人,其實愈來愈能在各領域發揮重要作用。事實上,也愈來愈多高科技公司聘請人文背景的畢業生,透過結合 AI 觀察和分析用戶行為,更好地理解用戶需求,為企業提供寶貴的市場洞察,推動更符合用戶需求的產品創新和服務, 拉開與競爭對手的距離,形成難以逾越的護城河。