全球綠色製造與智慧永續市場現況

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文／TrendForce集邦科技

根據2023年6月國際能源總署（IEA）對綠色政策與其能源的財政支出追蹤顯示，68個國家約計1,600項的政府財政措施，均面向「潔淨能源投資」、「短期能源可負擔的能力措施」，前者包含能源基礎建設、可再生能源、電氣等能源領域的投資，後者則是在保護面臨能源價格飆升的用電戶與產業，特別是生產製造相關產業，包含鋼鐵、造紙、電子、機械設備、水泥等。

從全球市場現況來看，歐洲地區的企業受《歐洲綠色協議》影響而對智慧永續、綠色技術的延伸應用更積極，並將人工智慧／機器學習（AI/ML）、物聯網（IoT）與邊緣運算技術三大技術視為系統性永續發展轉型的關鍵，例如愛立信（Ericsson）在芬蘭塔林展開第一個綠地投資計畫，主要在建設新一代智慧製造技術中心，以引領歐洲創新，該計畫涵蓋測試實驗室、倉庫與生產線，進一步與歐洲客戶、合作夥伴共同開發生產技術與擴大生態系統。2022年全球綠色製造與永續發展市場規模為138億美元，預估2023年將成長到175億美元。

亞太地區的企業專注在推進綠色技術與ESG整合並融入IT投資戰略，目前已有多數企業部署數位化平台、虛擬化系統量化溫室氣體指標與碳排放追蹤，以有效監控生產現場，確保永續性與高效的資源管理，預期2024年在產品碳標示普及、實施碳費徵收的情況下，企業使用ESG數據管理平台對其KPI、營運決策的需求將隨之增加。此外，綠色量子運算也逐步滲透生技製藥領域，已有廠商嘗試使用基於雲端架構的量子應用程式和聚類算法（Clustering）改變異常檢測。

北美地區的企業則傾向於採用綠色技術展開多元化格局，賦能基於AIoT技術的綠色服務供應商網路，使其智慧永續的產品與服務可被廣泛採用，例如2023上半年美國對南部地區「綠色能源」、「核融合」的議題討論升溫，潛在企業試圖利用AI運算進行能源基因編輯（Genome Editing）。

有鑑於此，生產製造商正開啟工業革命新篇章，但現階段面臨的挑戰是跨生產網路（Production Networks）與其他領域、供應商和客戶與新功能擴展。從工業4.0與數位化基礎，包含自動化、AI、雲端與網路物理系統，快速進入到「人機協作」階段，利用個人化（Personalization）與協作型機械設備的互操作性進行產能彈性調整，或為客戶提供可增值的生產任務，進而創造更高價值的商機，並提高企業內部人員的設計自由度，例如透過自動化處理製造流程，讓員工可專注在最終終端用戶的附加價值。

再者，伴隨「碳中和」趨勢升溫，歐盟的碳邊境調整機制（Carbon Border Adjustment Mechanism，CBAM）於2023年10月試行，使中國、美國、義大利、德國等國家相繼成立碳交所，2024年開始徵收碳費，並要求生產製造商申報產品的碳含量。

同時基於綠色技術的魅力、法規的必要性之下，企業也將迅速展開ESG相關計畫和建置基礎設施，包含汙水處理與循環系統、氣體回收、人機協同系統與設備，以及利用IoT、AI與其他新技術部署實現即時永續發展監測、能源優化，甚至採取跨領域合作開發潔淨能源解決方案，並制定新的綠色標準，催生新的商業模式，進而吸引尋求透過其投資組合產生獲利的投資商，預期2024～2026年清潔能源解決方案、數位化轉型與綠色資料中心的需求將不斷增加，且綠色技術、永續發展市場快速成長。