英特爾基辛格：AI矽經濟掀Intel AI世代新頁

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

英特爾執行長Pat Gelsinger（基辛格）19日輕裝上陣，以伏地挺身做為開場，揭示AI於運動科學之應用，將個人詳細數據及運動狀況即時記錄，並利用海量數據找出最適合之訓練模式。

基辛格在比較完專業足球員數據後，打趣說道，慶幸他選對了職業。將心力投注於發展矽經濟，翻開Intel AI世代的新頁！

AI代表著一個世代的轉換，基辛格表示，在此隨之而來的全球擴張新時代，運算將成為更好的未來的基礎。龐大的社會和商業機會將迎來，並得以突破各種限制創造解決方案以應對全球重大挑戰。

基辛格指出，英特爾將透過公開、多架構軟體解決方案將旗下硬體產品與AI結合，並強調AI協助驅動由晶片和軟體帶來持續成長的「矽經濟」（Siliconomy）。晶片創造了價值5,740億美元的產業，驅動全球科技經濟帶來近乎8兆美元的產值。

而為了讓AI無所不在，英特爾宣佈，推出Intel Developer Cloud，可以透過雲端使用最新的英特爾CPU、GPU和AI加速器。該架構基礎，包括AI專用CPU、GPU、用於深度學習的Intel Gaudi2 處理器，以及開放軟體和工具。

Developer Cloud雲端開發環境也可存取最新英特爾硬體平台，如代號Emerald Rapids的第5代 Intel Xeon處理器，以及英特爾資料中心GPU Max系列1100和1550，挾其數據中心市占優勢，逐步滲透至AI伺服器。