基辛格看好AI驅動8兆美元矽經濟 台積等11檔可望受惠

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

英特爾搶攻AI，擘劃雲端及邊緣運算雙版圖。英特爾執行長基辛格表示，世界正經歷「世代轉移」邁向AI市場，由半導體功能擴展所推動的新經濟活動，建構「矽經濟」（Siliconomy）生態鏈，將為全球科技產業帶來近8兆美元（約新台幣255兆元）產值。

英特爾創新日（2023 Intel Innovation）19日於美國加州聖荷西盛大登場，由基辛格（Pat Gelsinger）打頭陣，分享「矽經濟」時代的來臨。他表示，AI帶動晶片需求創造了價值5,740億美元（約新台幣18.38兆元）產值，英特爾正透過技術，開啟AI的新時代。

推薦閱讀 英特爾新品加持 台廠NB鏈迎換機商機

推薦閱讀 英特爾20A晶圓亮相 18A明年量產

包括晶圓代工封測台積電、日月光，IC設計瑞昱、載板廠欣興，零組件嘉澤、健策、聯亞，以及下游板卡廠技嘉、微星，與品牌廠宏碁、華碩等英特爾概念股，可望受惠。

基辛格強調，英特爾透過公開、多架構軟體解決方案，將旗下硬體產品與AI結合。英特爾同步發布多項技術，包括推出Intel Developer Cloud，提供客戶在雲端輕鬆存取AI解決方案、英特爾資料中心AI加速器。另也預告推出Core Ultra處理器（代號Meteor Lake），將引領AI PC時代風潮，進一步推廣邊緣AI。

英特爾並透露，打造AI PC的Meteor Lake將於12月14日發布。首次整合NPU，Core Ultra以更節能的方式在PC端就能為AI加速、毋須連上雲端，便能進行語言模型推論。

作為首款採用Foveros封裝技術的客戶端處理器，代表英特爾客戶端處理器產品發展的重要轉折點。除了NPU及Intel 4製程技術帶來的節能與功效提升，新型處理器更搭載Intel Arc顯示晶片，帶來獨立顯卡等級的效能。

英特爾強調，四年五個製程節點的技術計畫，將依時程規劃進行；其中Intel 7已進入量產階段，Intel 4現已量產準備就緒、Intel 3也會按照規劃於今年底推出。