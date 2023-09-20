iPhone 15預購熱 台蘋概股漲 法人大敲「這檔」最吸睛

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大環境不景氣及華為競爭曾令外界擔心iPhone 15需求受衝擊，但摩根士丹利最新報告指出，iPhone 15預購量及出貨時間皆優於預期，可望提振蘋果股價表現。摩根士丹利將蘋果目標價設在215美元，這意味著大摩預期蘋果股價仍有兩成的上漲空間。

在美中台等地新機預購掀熱潮推動下，蘋果18日股價上漲1.69％，激勵19日台廠供應鏈股價紅通通，鴻準、嘉聯益、健鼎及欣興等大漲2％～6％，法人大敲欣興逾12億元最吸睛。

大摩報告指出，i15 Pro Max出貨時間平均要等5到6周，是近7年來出貨時間最長機型，反映Pro Max預購旺盛，也證明蘋果近年主打的頂級高價策略奏效。

大摩表示：「雖然i15產品週期才剛開跑，但初步數據振奮人心，畢竟9月6日中國政府宣布禁蘋令消息傳出以來，投資人心灰意冷已造成蘋果股價跌幅較大盤跌幅多出7個百分點。」

大摩表示，i15美國出貨時間拉長反映上游供應受阻及預購需求旺盛，反而是中國預購量及出貨時間讓人喜出望外，「若i15出貨時間及預購量持續優於預期，可望提振蘋果股價表現。」

國泰證期顧問處經理蔡明翰、統一投顧董事長黎方國、華南投顧董事長儲祥生及台新投顧副總黃文清等均認為，i15高階新機預購掀熱潮，大陸官方也釐清禁令疑慮，帶動台廠蘋概股轉強，建議逢低布局低位階蘋概股，蘋概股將成9月下旬市場主旋律。