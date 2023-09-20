全球第四季景氣有望破底翻

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為了振興經濟，中國大陸日前再次調降存款準備率，許多跡象也顯示大陸景氣正在觸底回升，加上美國第四季傳統旺季、聯準會升息近尾聲，還有沉澱已久的台灣散裝與貨櫃航運股在上周起漲，日本央行零利率政策即將告終，日本金融股及汽車股同步大漲等訊號，全球第四季的景氣，看起來應該不會是寒冬，我們很可能迎來破底翻的景氣回升，至少是可以樂觀期待的小陽春。

我們密切觀察大陸國務院總理李強連續推出的救市措施，雖然國際媒體唱衰聲浪高漲，但是李強從緩解碧桂園的債務危機切入，成功避免大陸房企債務危機擴大，持續多年的以國內債務優先、海外美元債務能救就救，不能就進入債務重組的大方針維持不變。實務上大陸房企的海外債務違約早已延燒多年，國際金融機構也早已分散海外美元債違約風險，只要國內債務能夠有序展延，房企債務問題仍然在前任總理李克強訂下的軌道，繼續以時間化解債務壓力。

國際媒體也不斷將焦點鎖定大陸進出口額衰退的現象，不過進出口額衰退是亞洲各國普遍的現象，不是大陸獨有，值得關注的是上周公布的大陸8月進出口統計都較前月（環比）回升，累計前八個月出口人民幣15.47兆元、進口11.61兆元，由於出口略增而進口略降，貿易順差擴大為人民幣3.86兆元，年增7.3％。

貿易順差是大陸經濟與金融流動性重要的活水源頭，如果加計大陸人民銀行在貨幣市場的寬鬆操作，以及持續調降存款準備率所釋放出的強力貨幣，得以有序緩解地方金融緊縮的壓力，以及整體房地產企業的國內債務壓力。大陸官方雖然沒有對外公布具體的統計，但是我們可以看到人民銀行與各主要國有商業銀行依據實情所做的調整，金融風險仍在政府可調控的範圍之內。

當然，房地產市場是影響大陸民間消費的重要變數，人行不斷降準與降息，給予背負房貸的工薪階級更多可支配所得，國務院推出認房不認貸等政策，也給予房地產市場相當有效的支持，各地方政府解除限貸、禁售令更是寒冬送暖。最近看到大陸一線市場的房地產景氣有回溫的跡象，只要政策力度不鬆懈，房市能在目前的水準回穩甚至逐漸升溫，經濟硬著陸的風險就會大幅降低，而民間消費的回升則將有助於加速復甦。

大陸消費回升的重要觀察指標是手機市場，華為Mate 60系列引發熱烈的討論，除了鼓舞民族情感之外，更進一步刺激了手機的買氣，華為新手機預購登記排隊到10月底，不只讓華為失去的大陸市場市占率起死回生，一系列的本土供應鏈廠商也將受惠，除了討論焦點集中的中芯半導體以7奈米製程供貨麒麟9000s晶片，更重要的是華為完成了本土供應鏈的國家隊，確認中美高科技供應鏈脫鉤架構。而此次參加華為的本土供應鏈廠商，長線增長的商機將會吸引新資金，啟動一輪手機供應鏈本土化的資本投資熱潮。

有趣的是，華為Mate 60系列固然引起一陣「禁用蘋果手機」的討論，但是9月15日iPhone 15系列在大陸開始預售，蘋果官網一度被湧入的訂單擠到當機，到18日早上，京東平台的iPhone 15系列預購數已突破300萬台，其中旗艦款iPhone 15 Pro的預約量超過127萬台、iPhone 15 Pro Max系列預約量超過92萬台。雖然預約並不需要支付訂金，但是從意外熱烈的訂單，可以看到冷卻許久的大陸手機市場，可能正在迎來新一波的換機潮。

值得關注的還有日本中央銀行貨幣政策的轉向，日銀總裁植田和男日前接受《讀賣新聞》專訪中提到，年底前有機會可取得足夠的資訊，用來判斷薪資通膨周期是否進入良性循環。雖然植田並未直言貨幣政策即將轉向，市場交易員也可能過度解讀，但是期待已久的利率正常化的確有機會從明年正式啟動，近期日本金融股與汽車股的大漲，顯示金融界以真金白銀對政策轉向預先進場布局。

進入第四季，聯準會停止升息後，美元債券利率高漲的壓力將獲得緩解，金融市場的資金可望從美國逐漸回流亞洲，如果大陸經濟開始回神，日本股市的結構性改革也繼續推動，持續吸引國際資金，整個亞洲的景氣將會進入復甦的主旋律，加上美國傳統第四季的旺季效應，台灣將受惠於亞洲與全球經濟的觸底反彈。

當然，新冠疫情造成的大震盪才剛剛過去，通貨膨脹的威脅也還未真正遠離，人工智慧雖然創造了新需求，卻遠遠無法填補去庫存後所失去的營收，依舊高漲的美元利率也會抑制美國的消費需求，全球經濟大步彈升的機率並不高，但迎來破底翻的景氣回溫倒是值得期待。