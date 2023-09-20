OECD：今年全球經濟成長估3%

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OECD最新GDP成長率預估

經濟合作暨發展組織（OECD）19日發布最新經濟預測，將今年全球GDP成長率預測從2.7％上修至3％，主要是受到美國擴張幅度超出預期，抑制全球經濟放緩速度。而中國大陸經濟疲弱，恐成為拖累明年全球經濟的主要元凶。

OECD表示，雖然明年全球經濟很可能疲弱，主要經濟體的成長展望普遍趨疲，但在通膨壓力明顯消退前，建議全球央行仍應將利率維持在高檔，直到通膨出現明顯的消退訊號。

OECD在主要經濟體GDP預測更新報告，雖將2023年全球經濟成長率，由6月估值2.7％上修到3％，但較去年的3.3％明顯放緩。至於2024年全球成長率，OECD自6月估值2.9％下修為2.7％。

OECD也對20國集團（G20）做了預測，今年GDP平均成長3.1％，較6月估值2.8％上修，明年成長率從6月2.9％下修至2.7％。

多虧全球第一大經濟體美國今年成長意外強勁，抵銷中國和歐元區的疲軟。歐元區主要受累於龍頭德國經濟低迷，德國也是唯一被預測會衰退的先進經濟體，OECD將德國今年GDP估值，從6月的零成長調降為負成長0.2％。

即便美國聯準會去年3月迄今11次升息，基準利率累計調升525個基點，美國經濟出乎意料強韌。OECD調高美國今年經濟預測，由6月預估的1.6％成長率上修為2.2％，明年成長率雖放緩到1.3％，仍優於6月估值1％。

OECD預測，全球第二大經濟體中國大陸今年成長率5.1％（6月估值5.4％），明年成長率減速為4.6％（6月估值5.1％），歸咎於房市崩盤，加上疫情解封後的擴張動能減退。

OECD調降歐元區今年的成長展望，自6月估值0.9％下修為0.6％。而隨著火車頭德國的經濟恢復擴張，歐元區明年成長率可望回溫至1.1％，但仍不及6月估值1.5％。

全球第三大經濟體日本今年成長率料為1.8％（6月估值1.3％），明年放緩到1％（6月估值1.1％）。