美經濟軟著陸 面臨3風險、4威脅

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美國經濟三風險和四威脅

根據媒體報導，美國聯準會（Fed）想帶領經濟達成軟著陸目標，正面臨三風險與四威脅。其中前者為汽車工人罷工、聯邦政府可能關門與學貸即將恢復還款。後者則是Fed維持高利率時間過久、經濟成長加速、能源價格上揚與金融市場可能爆發危機。

Fed自19日起進行兩天決策會議，外界預測利率應按兵不動，但會後聲明與主席鮑爾記者會針對美國經濟前景的看法是否改變，則引發外界格外關注。

由於全美汽車工人聯合會（UAW）與底特律三大車廠未能在最後期限達成協議，前者15日已展開罷工，初步約有13,000名工人參加，人數預料將不斷增加。

聯邦政府關門威脅也不斷逼近，國會若無法在9月30日前就新年度預算或臨時支出法案達成協議，聯邦政府恐將陷入停擺。

此外在疫情期間實行的學貸暫停還款措施即將到期，料有數百萬人10月起恢復繳款，也將對美國消費支出造成壓縮。

有「Fed傳聲筒」之稱的華爾街日報記者蒂米羅斯 （Nick Timiraos）日前撰文表示，美國經濟軟著陸正面臨四大威脅。一是維持高利率時間過久、恐讓經濟出現嚴重下滑。

二是美國經濟過熱，迫使Fed為避免通膨再度升溫而繼續調高利率，使得衰退機率增加。

第三是能源價格上揚將帶動通膨加速與消費支出減緩，引發停滯型通膨的發生。

第四是金融市場可能爆發危機。分析師認為借貸成本快速調整與升息滯後效應是導致經濟動盪的主因。

美國財長葉倫（Janet Yellen）18日受訪時，針對美國政府關門危機提出警告。目前美國國會兩黨在預算問題上意見分歧，美國政府恐面臨10月1日關門危機。葉倫表示，雖然當前美國經濟狀況良好，但美國政府停擺將使經濟失去動能，這樣的風險是不必要的。她呼籲國會頒布撥款法案，以在10月1日新財政年度開始後，持續為美國聯邦政府提供資金。

針對汽車工人聯合會（UAW）對底特律三大車廠展開同步罷工，葉倫指出，現在判斷罷工對經濟的影響言之過早，目前美國經濟並無衰退跡象。