超級央行周 壽險緊盯台美利率

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本周是超級央行周，壽險業嚴正以待。由於美國今年仍有升息可能，台美利差恐再擴大，壽險業將可能出現三大不利，包含傳統避險成本攀升、債券難實現資本利得，亦憂心再推升美元保單解約潮。

第三季因現金股利入帳，一般為壽險業獲利高峰，第四季多為布局、投資部位汰弱留強，虧損機率升高，壽險業者表示，就算美國聯準會9月不升息，但預估利率維持高檔直到明年，台美利差續擴大，今年壽險傳統避險（CS）成本攀升，目前一年期CS年化成本已升到4.35％，比往年貴上許多，美若持續升息或維持高利率，避險成本要下降很難。

新台幣連五個月貶值，加上部分大型壽險外匯準備金提存已達上限，較有機會出現匯兌利益。壽險業者指出，新台幣貶值有時無本金遠期外匯（NDF）成本會較便宜，但也要看新台幣與其他主要亞幣升貶情況，8月因一籃子貨幣中主要亞幣，像韓元、新幣、人民幣等較新台幣更為弱勢，也會加重避險成本，抵銷原本新台幣走貶帶來的匯兌利益。

目前估新台幣已貶多，若在第四季轉向升值，同時沒有固定收益可供沖銷匯損，避險成本又更貴，對壽險獲利非常不利。

美國若持續升息，壽險業更難從債券實現資本利得。壽險業者表示，今年因升息，資本利得無法像往年來得多，債券殖利率在高檔，從債券已很少資本利得，只能依靠股市，但股市波動度大，實現資本利得機會也不多。

同時更憂心美元保單解約會再升溫，去年第四季許多保戶解約保單將資金轉投較高利率的美債，業者提心若美再升息，匯率波動，市場恐再掀波濤。