陸再減持美債136億美元 持有規模逾14年新低

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美國財政部當地時間18日公布最新國際資本流動報告（TIC）顯示，中國大陸7月連續第四個月減持美國公債136億美元，持倉規模降至8,218億美元，創2009年5月以來逾14年新低，但仍是美國第二大債主。分析指出，大陸持續出售美債，一大原因是為阻貶人民幣。

自去年4月起，中國大陸美債持倉規模一直低於1兆美元，去年8月至今年2月連七個月減持美債，今年3月增持203億美元，4月再度減持4億美元，5月減持222億美元，6月減持113億美元。

中國大陸上次持有美債低點是2009年5月，規模為8,015億美元。對於大陸連續第四個月減持美債，分析認為，中美息差擴大，令人民幣匯價偏弱，減持美債，可避免人民幣匯價過度波動。

花旗策略師發表報告指出，人民幣表現疲軟，大陸對美國國債需求預料將「轉負」，除非人民幣升值，否則大陸將持續賣出美國國債，去年第四季情況將重演，當時美元兌人民幣達7.3元。

不過高盛持相反看法。該行日前在報告中指出，中國人民銀行不大可能像2015、2016年那樣賣出美債來捍衛人民幣，因大陸可能不願看到外匯存底大幅下降。

7月美國第一大債主仍是日本，增持美債69億美元，規模增至1.11兆美元。第三大持有國英國減持99億美元至6,624億美元。海外整體持有美債，7月增加920億美元至7.65兆美元，年增2.2％，為去年2月以來最高水平。

TD Securities美國利率策略長Gennadiy Goldberg指出，7月仍有大量資金湧入美國公債，不過，許多外國資金來自開曼群島、盧森堡及百慕達，跟託管機構有關，難以確認究竟誰是買家。

TIC報告顯示，美國國債總額首次超過33兆美元。紐約時報指出，美國國債總額再創新高，正值聯邦支出再度引發爭議、政府面臨停擺之際，美國財政前景堪憂。如果國會無法在9月30日前通過長期撥款法案或短期支出法案，政府將面臨停擺危機。