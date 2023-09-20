陸學者籲把美債換成實際資源

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中國大陸近年加速去美元化進程，知名經濟學家余永定19日指出，為維護海外資產安全，大陸應擴大進口需求，把長期積累的「美元部位」換成國內經濟增長所需的實際資源。

目前擔任中國社會科學院學部委員的余永定，在中國新聞週刊撰文指出，人民幣國際地位的上升不僅取決於大陸自己的努力，而且取決於美元的信用和地位。美元武器化為人民幣國際地位上升提高機會，但也帶來新挑戰。

余永定分析，在正常情況下，人民幣國際化可以降低中國企業的匯率風險和交易成本，但若美國決定凍結或扣押中方的資產、拒絕償還對中國的債務，即使中國對美國的債權是美國發行的熊貓債，也沒有辦法阻止美國這樣做。在極端情況下，中國大陸對美國的債權，是人民幣債權還是美元債權並不重要。

余永定認為，解決大陸海外資產安全性問題的出路不在於人民幣國際化，而在於加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。中國必須加快對經濟結構的調整，依靠內需驅動經濟增長。

從短期看，余永定認為，應通過刺激投資需求和消費需求，提高經濟增速，擴大進口需求。從長期看，要通過結構改革，改變企業激勵機制，擴大進口需求，穩定出口，實現對外貿易平衡，不排除一定時期容忍貿易逆差。

余永定強調，應把長期積累的美元「借條」換成國內經濟增長所需實際資源。中國還應儘快對國際收支結構和海外投資頭寸結構進行調整，提高海外淨資產收益率，扭轉投資收入逆差局面。