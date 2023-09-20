傳微軟砍單輝達最強AI晶片 AI概念臉綠 法人逆勢加碼3檔

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AI股法人動態

微軟ChatGPT退潮，且Microsoft 365 Copilot訂閱情況不如預期，市場盛傳，微軟開始下修輝達（NVIDIA）H100晶片訂單，且拉貨放緩。台廠AI供應鏈表示，輝達AI晶片仍供不應求，微軟還是維持2024年需求量翻倍的展望，並上修GH200晶片訂單，AI伺服器長期成長動能不變。

台鏈仍看好AI伺服器

根據統計，今年AI伺服器出貨量大約為17萬台，2024年上看50萬台，推估今年各大雲端供應商業者(CSP)的AI伺服器需求為微軟4.5萬台、Google 3萬台、Amazon 2萬台、Meta 2萬台，訂單供不應求，供應鏈9～11月業績持續走高。

緯創股價失守百元關卡

AI概念股受到微軟砍單利空出籠，19日股價全數受到波及，緯創失守百元關卡，終場下跌2.57％、收98.4元，廣達也下挫1.57％、收219元，三大法人則逆勢加碼廣達、奇鋐、英業達1,056～4,026張。

統計9月以來，AI股拉回整理，技嘉重挫25.66％，奇鋐、緯創、英業達、廣達、勤誠、光寶科、緯穎、川湖跌幅逾11.37～16.89％，僅雙鴻逆勢上揚8.04％。

熱銷大半年的NVIDIA H100顯卡近期傳出市場飽和的消息，外媒傳出，生成式AI運算市場對H100的需求已經接近飽和，很難再看到客戶瘋狂下單的狀況，尤其是ChatGPT的熱潮逐漸退去，投資方微軟也下修對H100晶片的訂單。

自2022年底開始，從ChatGPT帶動的生成式AI商機，讓NVIDIA顯示卡賣到缺貨，甚至中國大陸地區因美國科技管制，無法買到新貨，只能拆舊的機器拿來賣二手，仍然一卡難求。

微軟ChatGPT熱潮退燒

不過，微軟ChatGPT及AI協作工具Microsoft 365 Copilot近期卻傳出熱潮退燒，加上NVIDIA創辦人黃仁勳賣股，使得NVIDIA股價離500美元大關越來越遠，8月底至今，半個多月股價已經下跌10％。

台灣AI伺服器供應鏈指出，AI市場方興未艾，未來幾年各大廠商對於訓練及推理性能要求持續增加，將會推升AI伺服器需求，加上為確保2024年CoWoS產能，輝達已要求台積電、聯電、日月光、Amkor擴增前段及後段製程產能，推測2024年CoWoS月產能達2.4～2.5萬片，預估AI伺服器2023～2026年複合成長率約44.6％，2026年全球AI伺服器將達180萬台。