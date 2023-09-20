神山培育德國半導體人才

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台積電首座歐洲廠將落腳德國薩克森邦首府德勒斯登（Dresden），薩克森邦科技處為此於19日在台新設辦事處。台積電也宣布與德方簽署「半導體人才培育計劃協議」，資助德國優異學生來台，這也是台積電海外布局首度啟動的全新交換學生計劃。

台積電推動全球布局，19日宣布與德國薩克森自由邦與德勒斯登工業大學(TUD)簽署「半導體人才培育計劃協議」，薩克森邦境內的11所大學將由邦政府資助，每年最多有100位表現優異的學生來台，參與為期約6個月培育計畫總共可獲得15個學分。

TUD是德國最大的工業大學之一，第1批學生預計於2024年2月前來台灣，預計將先進入台灣承辦大學的春季班，完成學分制半導體學程後，再於台積電台中新人訓練中心與廠房，進行為期兩個月的學分制實務訓練，學習到晶圓廠實際運作經驗。

德國薩克森自由邦與德勒斯登工業大學校長Ursula Staudinger為此親自來台，19日直接與台積電簽署協議，該校與陽明交大、清大、台大及成大，已就人才培育、跨境合作與文化交流等面向進行協同合作。

新成立的薩克森邦科技處駐台辦事處，將落腳於德國經濟辦事處辦公室內，負責事務涵蓋德國薩克森自由邦高等教育、科學和研究領域，辦事處所有的營運經費將來自薩克森邦政府，新任處長Josef Goldberger將同時擔任薩克森邦科技處在台發言人。

同行訪台的薩克森自由邦科學部部長Sebastian Gemkow表示，台德人才培育計畫符合台積電利益，也符合薩克森邦利益，所以雙方要密切合作來達到目標，通過實現這個培育計畫，行動一旦成功將具有全球性意義。