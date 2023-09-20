投信連34買 首見衝破千億

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投信連續買超破千億元 史上新紀錄

外資對台股忽多忽空，但投信就是愛台股，19日再買超台股37.38億元，累計連34日、首創連買破千億元新紀錄。投資專家指出，台股ETF吸睛又吸金，從小資族到企業、法人及退休基金都蜂湧搶進，最新資產規模達1.225兆元居最大功臣。

華南投顧董事長儲祥生、統一投顧董事長黎方國都認為，近來投信買不停，最主要與台股ETF基金規模大增有關；台新投顧副總經理黃文清也指出，近來投信加碼股，股價表現都相當強勢，近來也不只是被動式ETF一直買股，連主動式基金也積極敲進，推升這波投信大買超行情。

台灣藏富於民的資金實力雄厚，內資集結護台股，不甩外資忽多忽空操作。黎方國說，最近投信募集基金規模動輒上百億元，是過去未曾出現，以前只要募集數十億元就很熱，投信基金不再是小資族鍾愛，近來不少企業、法人、退休基金都熱衷於ETF。

據統計，到9月19日止，台股ETF上市檔數達53檔，去年底46檔增加七檔，台股ETF資產規模已達1.225兆元，與去年底8,744億元相較，更是大增3,506億元。

近三年多來，投信是國內最大多頭部隊，去年3月間，投信以史上第二長的連36日買超863.47億元，接下來於去年6月24日至9月13日再寫下史上最長連57日買超共800.56億元，因而推升去年投信買超2,841.23億元新紀錄。

這次投信加碼力道強勁，19日再買超37.38億元，累計自8月2日至9月19日連34日買超、金額達1,034.74億元，刷新史上首度連買破千億元；累計今年來已買超1,550.55億元。

就個股來看，投信連52日買超新普達14,242張，為連買最長紀錄；佳世達連45日買超46,274張，創連買最多張紀錄；此外，連34日以上買超1萬張以上還有致伸、旺宏、頎邦、至上、矽創、景碩、瀚宇博、漢唐、瑞儀、啟碁、精成科、智易、力成等上市櫃股。