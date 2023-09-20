部長級新興科技峰會 唐鳳訪美 發表AI演說

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前腳剛接見美國商務部史上最高層級訪台官員，數位部長唐鳳隨即低調出訪美國。據悉，唐鳳於美東時間20日先在紐約參加「自由線上聯盟」部長級會議，21日再到華府參加新興科技峰會，並發表有關人工智慧（AI）發展的專題演講，高峰會參與者還有美國國務卿布林肯，及輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳等重量級專業人士。

美國商務副部長羅卡西奧與亞利桑那州長郝愷悌這兩天來台訪問，唐鳳也低調訪美，參加美國「特別競爭研究計畫」（SCSP）主辦的「2023年全球新興科技高峰會」（Global Emerging Technology Summit 23）。

SCSP具有美國產官重量級背景，該峰會也匯集以美國為首的公私部門領導人及合作夥伴，共同討論地緣政治、民主、技術發展下的未來。

主辦方認為，新興科技正在重塑國家安全和經濟發展，必須共同探討科技驅動下的願景，因此包括烏俄戰後的對話及美日聯盟、美印戰略夥伴關係，以及AI的未來都是核心議題。

據了解，唐鳳此次受邀將發表約10分鐘的演講，對外講述台灣如何面對AI發展，這也是唐鳳首次以數位部長身分親自出席。

該高峰會的參與名單還包括布林肯、美國情報總監Avril Haines、新加坡外交部長維文、前白宮國安顧問H.R. McMaster、日本數位大臣河野太郎、韓國科學技術情報通信部部長李宗昊、OpenAI全球事務副總裁Anna Makanju，還有黃仁勳等人。

知情官員透露，由於唐鳳國際知名度高，身分較不具政治性，屬於技術性的首長，因此被外國欽點出席活動；也因為唐鳳可以越過很多政治敏感區，達到外交突破，因此私下也被政府賦予不少外交任務。

據了解，這趟美國之旅也是唐鳳被外交部指派的任務之一，整個訪美行程除了參與重要會議及論壇，並會見美國高層，惟對於細節，數位部表示不便透露。