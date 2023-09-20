企業前三季發債5,415億 史上次高

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近十年公司債發行規模

企業搶錢引爆發債熱潮。據櫃買中心統計，9月至19日，公司債發行達365.4億元，第三季公司債已爆出1,803.9億元大量，累計前三季已逾5,415億元、創史上同期次高，僅次2020年的6,316.14億元，且已超越去年全年的4,730.84億元，若第四季發債動能不變，全年將挑戰2020年史上最高的8,425億元。

國內景氣落底訊號浮現，加上台債利率逐步下滑，企業今年以來一路發債，規模直逼史上最高的2020年，9月發債步調未見放緩，發債大咖積極搶進，如聯電發債100億元，世界先進也發債60億元。

中央銀行自去年3月起利率連五升，帶動國內債券利率揚升，但隨升息步入尾聲，台債利率慢慢下滑。券商主管表示，10年台債利率一路回落，今年一度低至1.14％左右，目前則略升至1.24％，但相對去年第四季高點1.93％而言，當前利率仍是企業發債好時機，預計第四季企業發債不停歇，預料後續利率風險下滑，企業發債金額應會飆更高。

據央行及櫃買中心統計，上半年公司債累計發行達3,611.49億元，遠高於去年同期的2,149.84億元；7月及8月各有854億元及584.5億元，9月至今亦有365.4億元，第三季發債量達1,803.9億元，高於去年同期1,458.5億元。前三季公司債發行衝上5,415.39億元，創史上次高。「發債王」台電今年已發債842.5億元最高；其次是「護國神山」台積電上半年發債600億元，8月再發出159億元，合計已發759億元，下半年維持發債步調，全年發債規模如無意外將破千億元；其他發債大咖還有中油414億元、富邦金控197億元等。

券商主管認為，公司債發行爆大量，主要因債券利率回落，加上企業著眼於下半年經濟前景轉佳，及產業長期發展，搶先布局資本支出需求，積極發債籌措長期資金，今年企業發債並未因利率提高而手軟；另有企業則是擔心未來景氣前景仍有不確定性，憂經濟持續探底，後續借貸壓力更大，現在也不惜多花利息逆勢發債。