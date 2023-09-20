發債成本相對高 為何企業狂發、買家狂買？

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

央行去年以來五度升息，合計升息3碼（1碼為0.25個百分點），台債利率一度接近2％大關，雖利息高漲，加大企業發債成本，但前三季發債破5,000億元，全年甚至可能挑戰史上新高。銀行主管分析，當前台債市場供需失衡，新台幣配置管道不多，需求強勁，即使發債成本相對高，企業仍願意大量發債籌資。

央行6月暫停升息，10年期台債殖利率自去年底一路回落，今年維持在1.2％上下，5月一度低至1.14％左右，目前略升至1.24％。

相較2020年利率在0.5％以下，企業發債籌資成本攀高，如「類公債」的台電5年期公司債，2020年票面利率低至0.42％，今年8月同天期票面利率則飆到1.57％，上下差距達1.15個百分點，今年發出1,000億元公司債，一年下來利息支出將比2020年時增加11.5億元。

但相對去年利率高點，以主流的5年券來說，包括台電、台積電、中油等發債大咖，票面利率均顯著下滑，去年同天期舊債票面利率在2％以上，今年降至1.5％～1.6％，籌資成本已見舒緩，為抓住景氣逐步復甦機會，考量長期發展及未來資金需求，發債規模一路上揚。

銀行主管認為，銀行放款給企業額度有限，大企業需要資金的規模，必須要找多家銀行才能滿足需求，自行發債反而更直接。以台積電為例，今年發債僅次於台電，每次發債就受市場買盤追捧，顯然也很習慣透過此管道籌資。

今年美債殖利率「上上下下」，但台債利率卻一路向下，加上企業發債熱度高，包括政府基金、勞退基金積極搶買，債市供需有點失衡，「企業認定買家需求大，也才敢一直發（公司債）」。

銀行主管指出，去年公司債規模低迷，企業籌資只能找銀行借錢，但此一時、彼一時，今年供需失調，新台幣配置管道也不多，市場需求仍強勁，也刺激企業發債力道更積極。