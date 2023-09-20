新光再戰REITs 發行額50.22億

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國內現存7檔REITs基金

暌違五年，再出現不動產投資信託基金（REITs）募集，新光金子公司新光銀行擔任受託機構的「新利一號」，12日經金管會核准募集，發行金額50.22億元，將不動產收益轉為投資機會。

「新利一號」由新光銀擔任受託機構，並由台新銀行擔任安排機構，怡盛集團旗下的群盛公寓大廈管理維護公司擔任不動產管理機構。投資標的為商用不動產及海外REITs基金，商用不動產包含「台北市慶城街一號商場」、「台中NOVA資訊廣場」與「北投中和街商場」，不動產持有者多為投資公司或資產管理公司。

新光銀行總經理李正國表示，「新利一號」投資的商用不動產，除具有區位優勢外，投資標的進駐廠商涵蓋餐飲、生活零售、休閒娛樂及3C資訊產業，產業經營及租金風險分散，承租戶付租能力穩定。「新利一號」主要希望能再次活絡台灣不動產證券化市場，並提供發起人更多元籌資管道，及投資人參與不動產投資的機會。

台新銀行金融市場事業總處執行長簡展穎表示，有別於國內過去已發行的REITs基金，「新利一號」為提升受益證券上市後的流動性，受託機構未來可委任適合證券商，每日依據集中交易市場的委買與委賣交易市況，透過自行買入、盤中撮合成交或協助洽特定人進行盤後交易等方式，維持基金穩定流動性。

簡展穎指出，日本為亞洲最大REITs市場，截至今年7月，日本共有60檔REITs，總市值約達新台幣3.4兆元；新加坡為亞洲第二大之REITs市場，共有42檔REITs，總市值約達新台幣2.3兆元；相較之下，國內現存的REITs總市值才約750億元，仍有相當大的成長空間。

據金管會統計，目前國內仍有七檔REITs，包含京城樂富R1、王道圓滿R1、兆豐新光R1、兆豐國泰R2、土銀富邦R1、土銀國泰R1、土銀富邦R2等，其中有五檔是2005年到2006年上市，第二波則是在2018年上市的兩檔REITs，之後金管會就再未核准過新的REITs基金。