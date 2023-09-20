REITs納非住宅都更、危老…今年難闖關

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金管會推動投信投顧法修法，針對REITs（不動產投資信託基金）發行標的規劃納入非住宅型的都更及危老重建，但排除住宅型，金管會19日表示，草案2022年1月10日已送行政院，至今還在討論中。即今年要在立法院過關，恐有一定難度。

證期局副局長黃厚銘說明，依照現在草擬的投信投顧法中REITs相關規定，針對可以投資的開發型不動產中，當中有新增可包含都市更新、危老案等，但都市更新或危老案，有還有區分所謂的「住宅」與「非住宅」，就目前草擬的法規，投資標的是不可以投資住宅的，因此都更、危老的範圍中，也不包含住宅的都更與危老案。

今年初在立法院財委會上，曾有立委建議將住宅的都更與危老案，或社會住宅納入REITs可投資標的中。黃厚銘指出，會未將住宅納入REITs投資標的，主要是參考國外的經驗，國外的REITs投資標的仍以商用不動產為主，包含購物中心、醫院等，因為住宅案件普遍規模小，要能夠達到REITs投資標的，必須要規模夠大，才能確保有穩定的現金流量。

針對投信投顧法中的REITs條文修法草案，金管會一開始是在2021年7月23日第一次送入行政院審查，但當時考慮到要加強對投信投顧的監理，要提高罰鍰上限，因此草案再進行修正後，再次於2022年1月10日送入行政院審查，但至今還未送出政院。

據了解，因REITs修法中有涉及到都市更新、危老，市場也擔心有炒房的疑慮，因此政院也還在討論中。

黃厚銘則表示，行政院應有考量到多方需求，必須要多做研擬，還需要多方徵詢討論，才能讓法案更加完整。