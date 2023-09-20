零時差漏洞來襲 資安新貴大戰駭客

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今年6月開始，駭客利用檔案傳輸系統MOVEit Transfer零時差漏洞，入侵如國際知名銀行、企業及政府組織等，導致多家資料外洩。公股銀分析，未來供應鏈安全將是一大挑戰，MOVEit Transfer即是軟體供應鏈問題，除商用軟體恐有重大漏洞外，開源軟體亦然，公股銀將持續針對這些風險，建構相關防護機制及規範，以應因未來風險趨勢。

公股銀強調，銀行面對數位轉型，積極應用如雲端服務、Open API及容器化等新興科技，提升金融服務效率，也要針對這些新技術衍生的資安控管問題，強化機制。另外，近期全球資通安全趨勢是攻擊增加，必須強化防範及預防網路攻擊。其中以零信任為核心的安全架構，將成未來趨勢之一。

傳統網路安全模式通常是設置防禦設備或控管機制，但已無法應對現今多樣的網路攻擊。零信任網路架構是打破傳統內外網路的邊界，認為企業和組織不應該直接信任內網的設備，每次的存取都要對人員、設備和應用服務呼叫驗證，確保安全訪問和敏感資料不會外洩，不僅可以提高安全性，也可以簡化企業和組織的網路架構和管理。

另一方面，為強化資安人員提升專業技術，因應日新月異的駭客手法，各銀行積極鼓勵員工精益求精，參加各專業機構舉辦的資安課程，也在升遷管道上絞盡腦汁，讓優秀資安人才留在銀行裡。

最基本的是針對各種資訊專業證照，訂定升遷加分措施，提高升遷機會，補助相關考照費用，鼓勵員工考取證照。在升遷上面，則是積極訂立出「綠色通道」，打造不同於一般行員的升遷管道，讓更多資訊人員提高升遷錄取率，「可看到升遷的未來」，更能達到激勵員工士氣的作用。

其中合庫銀行推出「專設資訊人員升遷管道」；華南銀行去年12月針對資訊管理群資訊人才專屬的個人職等升遷制度；彰化銀行對於資訊人員的升等，特別設立「資訊人員」類組，加重「資訊專業」科目計分。