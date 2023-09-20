X-Trail輕油電來了 裕日車返8％市占

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裕日車今年各月營收

休旅車大戰不停歇，裕隆日產年度重磅新款休旅車NISSAN X-Trail輕油電19日正式上市，在一片烽火之中，裕日車代理總經理鐘文川宣布，新車售價較預售便宜1萬～2萬元，入手價104.9萬元起，目前接單已逾2,500張，隨著產能拉高，估年底前可交車逾5,000輛。

在全新X-Trail輕油電上市後，儘管9月剩下不到10個工作天，不過，裕日車內部預期，由於8月已提前量產，9月底前將可交車1,300輛，若再加上早先已上市的e-POWER版本也同步熱銷，將力拚9月提前達成單月市占重返8％目標。

裕日車8月營收15.11億元，在去年比較基期較低情況下，年增達81.35％，伴隨著9月底前這波輕油電X-Trail交車，法人亦看好，在新車效益帶動下，裕日車9月營收可望直上今年單月新高。

鐘文川說明，X-Trail輕油電開始預接後，市場反應不錯，因此產線也配合拉高單月產能至1,000輛以上，原先預估年底前交車4,500輛的設定目標，目前也上修至5,000輛。

鐘文川看好，此次新車上市後售價較預售更低，且10月底前下訂完成領牌的車主再加碼最高價值達9萬元的「早鳥五大好禮」，以及輕油電系統鋰電池8年或16萬公里延長保固，多重優惠誘因下，可望再推升一波買氣。

裕日車除9月營收因新車效益可望衝高，並提前達成單月市占率8％的目標，法人亦同步看好，這波新車交車效益將延續至第四季，估單季業績將登上今年最高。此外，裕日車大陸轉投資東風日產汽車，雖前八月新車銷量仍較去年同期衰退達3成，不過鐘文川表示，目前當地車市狀況已見恢復，第三季業績將可優於第二季，可望為裕日車下半年獲利加分。

裕日車高階主管於9月初也才剛親赴大陸了解實際狀況，根據東風日產訊息，也將進行部分策略性結構調整，裕日車認為，應有助於東風日產營運好轉。

隨本業明顯成長、業外的轉投資大陸事業好轉，裕日車因此樂觀第四季業績將優於第三季，下半年優於上半年。