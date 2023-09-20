和大、鴻碩與美新墨西哥州簽投資計畫

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美國新墨西哥州長葛麗森(Michelle Lujan Grisham)19日透露，新墨西哥州20日將與汽車零件廠和大、連接器鴻碩等兩家上市公司簽約，和大端出三年30億元的新墨西哥州投資設廠計畫，就近供應包括全球電動車巨擘特斯拉在內的美國車廠客戶。

葛麗森19日出席美國商機日時表示，新墨西哥州的經濟多元性，產業發展亦聚焦於綠能（氫能）、航太、智慧製造、EV、資安，甚至觀光等九大領域的投資，並持續優化教育體系，打造宜居的生活環境。

她認為，台灣在電動汽車（EV）領域是不容忽視的，氫能也有巨大的機會，並強調新墨西哥州的太陽能排名第三、風能排名前八、地熱能排名前六，皆彰顯任何投資策略皆可確保更環保的電能。

另外，和大證實，20日與葛麗森共同召開記者會，說明和大赴美投資計畫。除就近供應目前已是和大第二大客戶的特斯拉，根據和大規劃，設立新廠不只供應單一客戶，主要也為滿足日益增多的美國車廠轉型，以及新創公司投入電動車，希望可開發更多元客戶。

和大目前與新墨西哥州政府相關合約皆已簽訂並審核當中，根據和大規劃，將於三年內投入30億元設廠，年底前相關審核通過後，最快明年初動工，力拚明年底小部分投產。

和大在美國新墨西哥州新廠占地約30英畝、建蔽率50％。和大稍早曾說明，相關建廠資金將以自有資金及銀行貸款因應，不會辦理現金增資。