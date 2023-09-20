僅上任50天 陳吉仲請辭獲准

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進口蛋風波愈演愈烈，農業部長陳吉仲19日晚間透過臉書宣布決定請辭，這也是他再度請辭，離開心意已決。行政院對此指出，院長陳建仁尊重陳吉仲的決定，勉予准辭。並於周四（21日）生效。陳建仁也已指派農業部政務次長陳駿季暫代部長一職，並要求他持續進行社會溝通說明，釐清各界疑慮。

近來進口蛋爭議不斷，延燒近半個月卻仍無法止血，外界紛將矛頭指向陳吉仲，17日一度傳出陳吉仲請辭獲准，隨後行政院表示，陳吉仲曾口頭向陳建仁請辭，但獲慰留。如今終於准辭，陳吉仲成為史上最短命短命農業部長，上任僅50天。

行政院發言人林子倫表示，陳吉仲近日多次向陳建仁表達歉意，並願負個人責任，19日晚間則再度向陳建仁表達堅辭之意。陳吉仲向陳建仁說，年初因禽流感導致國內雞蛋供給不足狀況，而啟動進口雞蛋專案，該項專案也達到穩定供給、穩定物價、穩定蛋農生計的政策效益；然而，對社會紛爭難以平息，讓專案進口雞蛋政策效益和目的失焦，他必須擔負起政務官的責任，堅定請辭。陳建仁最後尊重陳吉仲的決定。

林子倫表示，陳建仁已指派陳駿季暫代部長一職，並要求持續進行社會溝通說明，釐清各界疑慮，同時依照原訂規劃，於周四行政院院會提出進口雞蛋專案的成效檢討與策進作為報告，行政院也將持續準備完整資料，於周五向立法院提出專案報告。另外，中央畜產會董事長林聰賢19日也同步宣布請辭，林子倫對此表示，陳建仁一併勉予准辭，並同步於周四生效，後續人事將依照規定，經董事會程序再行派任。