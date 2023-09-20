漁業團體籲經部把關風電選商

經濟部9月底將公布離岸風電第三階段第二期選商規則，不只是風電業者，環保、漁民團體也紛紛向經濟部提出建議， 希望篩選同時具有財務與技術能力，也兼顧環境及社會議題的開發業者，保障如期提供電力，也有助促進風場與其他海域使用者和諧共存。

立法委員洪申翰與漁民權益暨環境永續中心等民間環保團體、學者19日召開「離岸風電第三階段第二期選商規則」記者會公開對3.1期選商規則提出建議。洪申翰表示，經濟部在3.1期把財務能力跟技術能力列為基本門檻，「所有廠商到了一定門檻之後，就沒有成為篩選指標，變成只看價格與國產化程度」，但參考過去經驗，曾經發生滑樁、或是資金斷鏈等狀況，可見供應商技術能力、財務穩定度等之重要性。建議政府嚴格把關，技術能力、融資能力、甚至是利害相關人溝通三個面向都應該列入積極選商指標，而非消極門檻，「只有這三項表現得好，才能降低開發時程上不確定性時程的風險」。

漁民權益暨環境永續中心研究員吳斐竣指出，要處理這些問題須要多層次的治理，從海洋空間規劃到環境影響評估、甚至要建立漁業聯絡制度。很多業者在環評會議上承諾會使用友善生態的工法，但如果業者要節省成本、技術不到位，「沒有做到其承諾的友善工法」，也會成為漏洞。因此建議技術、財務、環境及社會承諾事項應該與國產化一樣列入總分，而不僅是最低過關門檻，才能真正選出優質離岸風電業者。政府如何選商，影響地方漁業社群的權益。見證滑樁工安意外的雲林漁民許秦源受訪表示，雲林外海風場一再拖延的工程好像沒有完成的一天，有漁民近距離見證滑樁工安事故，還有風機信號燈沒有亮，讓漁民日復一日擔心自身安全，以及漁業資源是否受到影響，「這些所謂的開發商到底哪裡找來的？」呼籲政府需從制定遊戲規則開始嚴格把關，不要讓劣幣逐良幣的開發商傷害漁民權益。

此外，台中漁業捕撈區域，原已受台中港建港、擴港、天然氣接收站等基礎建設影響；今離岸風電區塊開發，更多業者將於台中外海施工，更加影響漁民作業。台中區漁會總幹事趙朝森表示，政府應該慎選廠商，嚴加監督工程，以免工程延宕，拖長對漁業影響。 趙朝森亦強調，開發商應該跟漁會及漁民有良好溝通，對漁民損失應予合理補償，並要遵守各項施工法令，妥善處理相關糾紛；並建請政府及開發商應協助漁民轉型，創造工作機會，如調查船、戒護船等風場服務人員等，不一而足，並詳解漁民需求，適時予以協助。