民生電價凍漲 百貨、餐飲、電影院補漲15％

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今年第二次電價審議重點整理

經濟部19日公布下半年的公用售電業電價費率審議結果，在鞏固民生物資的前提下，下半年電價不調整，但因內需消費復甦，百貨公司、電影院、健身房、餐飲等行業，將補漲去年7月凍漲的15％調幅，預計影響880戶用電數。

經濟部表示，農漁、學校及社福團體均維持凍漲；2022年7月凍漲的食品、攤販集中市場，因直接影響民生物價，也維持凍漲。另外，今年4月減半調整產業，例如紡織、玻璃、金屬加工等19用電衰退產業，仍維持高壓8.5％、低壓5％的減半調整模式，合計不予調整用戶約12萬戶。

商總理事長許舒博表示，目前製造業出口不振，而內需服務業正在復甦，餐飲、百貨業的確用電量大幅成長。因此，電價決議取消百貨公司、餐飲業等行業高壓15％凍漲，合理可接受。

經濟部次長林全能表示，台電這次預估成本較上半年預估明顯下降，相較上半年提案時的全年估算，用電需求下降至少50億度，加上燃料價格下調，售電成本有望降低約700億元，加上特別預算撥補500億元，合計約1,200億元。

林全能說，這次審議會併同檢討2022年7月起凍漲及減調的行業用電情形，基本原則仍是考量弱勢、公益用戶持續維持凍漲，產業復甦的部分則是不再凍漲，恢復原有價格，也就是百貨公司、電影院、健身房、餐飲等在今年上半年較去年同期用電量及營業額皆有成長，因此取消凍漲估計880戶，台電一年電價收入將增加16億元。

台電強調，台電今年上半年已虧損1,300多億元，在決議電價不調整後，預估今年虧損可控制在2,000億元左右，但實際盈虧需看下半年燃料價格下修情形，預估到年底累積虧損數約4,000億元，不過，去年與今年電價調整、政府支持並編列預算增資台電，因此截至明年應不會發生資不抵債情形。