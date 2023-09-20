鑽石掛牌亮晶晶 首日市值衝破400億

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鑽石生技挾國內首檔生技創投掛牌氣勢，19日大掀蜜月行情，首日股價上漲19.25％、收47.7元，市值來到405億元，一舉躍居生技族群市值第六大。由於該公司正積極規劃啟動募集合計100億～160億元資金進行併購案，預期交易熱度將可持續。

2013年由中天發起，富邦金控、台新金控及潤泰集團等三大金融集團共同參與的鑽石生技，上市後資本額以84.93億元，擠下神隆、北極星-KY，躍居生技之冠；19鑽石生技市值也衝上400億元，僅次於藥華藥、合一、美時、保瑞和北極星。

鑽石生技專注投資生技新藥、高階醫材、農業生技等高風險生技創新企業，已支持台灣六所大學、研究機構衍生出七家生技新創公司，並扶植兩家生技新藥公司市值超過300億元。

鑽石生技董事長路孔明指出，全球生技市場2030年需求可達3.2兆美元，複合年成長率12.8％。鑽石生技投資成立迄今十年，2020至2022年累計稅後純益達97.39億元、每股盈餘14.09元、分配股利9.58元，以股票市值計算，原始股東投資報酬率達17倍。

鑽石生技創立前十年都以參與生技研發公司的早期階段為主，包括合一、醣基生醫、欣耀生醫、StemCyte、Theia、地天泰等，未來新募資的資金將以推動進行併購與合作為主，助推產業成果接軌至商業化的最後一哩路。

鑽石生技除現增募集40億元外，將與國內外金控、壽險、基金等募資60億～80億元，合計集資逾百億元來成立投資公司，投資標的將以併購為主，協助公司實現營運價值。頂著史上最大生技基金掛牌光環的鑽石，擬募集二檔合計100億～160億元，據傳已有金控、壽險、電子業大咖及國際主權基金參與。